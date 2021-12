Costumes, amour, insomnie, larmes et même bourses volées avec le phénomène de « Spider-Man: No Way Home »

Avant d’entrer dans la pièce, il se mit à pleurer. Le garçon déguisé en Homme araignée il est tombé en panne avec l’excitation du jour le plus attendu de l’année à venir pour lui. Sa petite amie l’a serré dans ses bras, l’encourageant tendrement à profiter du film. Le prenant par la main, ils sont entrés ensemble sous les applaudissements d’autres fans qui faisaient la queue pour acheter du pop-corn et ont été témoins de ce moment.

La scène peut bien sembler ridicule à ceux qui n’aiment pas l’univers Marvel, cependant, pour les fans réunis là-bas, en particulier les jeunes, c’était un fait naturel de toute première liée aux histoires de super-héros., ou Spider-Man. Aussi naturel que cela, il y avait plus de garçons et de filles portant le costume d’arachnide en compagnie de leurs partenaires.

Mais tous les déguisés ne sont pas arrivés accompagnés ou heureux au cinéma. L’un d’eux a été « ensaché » dans le métro et son portefeuille a été volé, pour lequel il s’est occupé pendant plusieurs minutes à signaler ses cartes bancaires, en plus de ressentir de l’angoisse car il n’avait pas le billet pour le retour chez lui. D’autres, non moins mortifiés, ont bu du café pour calmer leurs nerfs et rester éveillés après ne pas avoir dormi toute la nuit de l’excitation de voir leur Peter Parker gâté. « Cela n’arrive qu’une seule fois dans votre vie, vous ne pouvez donc pas le gâcher en dormant. » Un béguin déclaré pour Tom Holland a parlé à Spoiler de son insomnie.

Dans la zone du magasin de bonbons, un homme adulte a demandé aux personnes en formation d’être patientes avec les travailleurs du cinéma. D’une voix calme et paternelle, sans débordements, il a fait valoir que pour la première fois dans la pandémie, il y avait tellement de monde dans les complexes cinématographiques que le calme était nécessaire. « Ne soyons pas méchants ou grossiers. Tout comme c’est peut-être nouveau pour nous de retourner au cinéma, pour eux aussi. Nous oublions tous ce qu’était une expérience de ce type », leur a-t-il expliqué après avoir écouté une personne qui a sifflé en signe d’urgence envers les employés.

Enfin, avant d’aller prendre place dans les salles respectives, comme s’il s’agissait d’un code de tribune, les fans se sont dit que « Pas de spoils, hein », « pamba qui fait des spoils. » Personne, il n’y avait personne avec cette intention. Ils étaient tous sur le même canal : l’envie d’être surpris. Wow, un code de respect pour votre cause.

À la fin Spider-Man : Pas de chemin à la maison…

Dès qu’il a franchi la porte donnant sur l’extérieur, une fille a commencé à s’enregistrer avec son téléphone portable pour montrer qu’elle avait vu « Le meilleur film de tous les temps. » Précisément qu’il n’allait pas spoiler, il a invité ses contacts à ne rien rater au monde « Un chef-d’œuvre Marvel. »

Il y avait des larmes. Bien sûr, il y a eu des larmes. Ils ont été versés par ceux et ces fans qui l’ont décrit comme « pas de mames! » cet épisode réalisé par Jon Watts. « Il faut être très amer pour ne pas ressentir tout ce que cette merveille t’offre », partagé l’un des nombreux Homme araignée qui est venu déguisé.

Il y avait aussi une ruée. Et c’est que ceux qui sont venus en groupe d’amis ont dû se déplacer rapidement dans une autre salle car ils ont acquis des billets pour trois fonctions consécutives le premier jour de la première. Non satisfaits, pour les jours suivants, ils avaient des billets pour quatre autres représentations. Votre objectif est de voir Spider-Man : Pas de chemin à la maison autant de fois que possible.

La personne adulte occasionnelle n’a pas apprécié le film parce qu’elle ne l’a pas aimé. Mais cela ne veut pas dire qu’il a passé un mauvais moment. Le motif? Avoir été témoin des émotions des autres à propos d’un phénomène qui, comme l’a dit le réalisateur Paul Thomas Anderson, implique le retour des gens au cinéma. Et aller dans une pièce, surtout après ce qui s’est passé pendant la pandémie, offre la possibilité de vivre une expérience hors écran lorsque l’histoire ne vous rattrape pas. Plusieurs fois, les histoires se déroulent sur le siège à côté de vous. Cette première en était la preuve.

