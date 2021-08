Costume de chevalier de la lune entièrement révélé dans la fuite d’ensemble de la série Disney + de Marvel ?

Ce week-end semble avoir été un bon moment pour tous ceux qui attendent un aperçu de Disney et Marvel Chevalier de la lune avec le tournage en cours à Budapest alors que l’un des premiers clips divulgués de l’ensemble est apparu en ligne avec une autre image possible du costume de Moon Knight d’Oscar Isaac, bien que sa légitimité soit quelque chose que de nombreux fans ont remis en question car ils ont répondu à une certaine déception à la conception . Le clip de tournage, en revanche, fait incontestablement partie de la production et voit une silhouette masquée sur des fils faire un peu de cascade pour le spectacle très attendu.

Le nouveau clip voit le personnage courir le long d’une rue et sauter dans les airs, et comme le personnage porte un costume à capuche gris et des vêtements enveloppants, beaucoup ont supposé qu’il s’agissait de Marc Spector, bien que certains hashtags incorrects appliqués au clip aient causé la première confusion car ils ont lié le clip à The Marvels, qui est également en tournage en ce moment. Cela semble être un thème courant pour le moment, car avec tant de projets Marvel filmés en même temps et avec beaucoup d’entre eux comportant des croisements d’acteurs, il est assez facile de les confondre. Plus récemment, un article de Samuel L Jackson annonçant le retour de Nick Fury a également été attribué à tort au Capitaine Marvel suite, plutôt que le tournage de Invasion secrète, qui devrait commencer maintenant.

La deuxième fuite du week-end est un peu plus sommaire, mais comme prévu, elle a provoqué quelques vagues dans la communauté des fans de Marvel. L’image, qui est accompagnée d’un avis de « propriété de Marvel », montre le personnage de Moon Knight debout dans ce qui ressemble à des toilettes où il vient de passer d’un évent au-dessus. L’image, bien qu’un peu granuleuse, donne une vue claire du costume, avec une tenue grise fluide et des yeux brillants qui semblent correspondre à l’un des dessins de bandes dessinées les plus populaires du personnage.

Regardez bien avant qu’il ne disparaisse ! Un premier aperçu «supposé» du costume de Moon Knight dans la prochaine série Disney +. « Moon Knight » sera joué par Oscar Isaac. Les sources sont encore incertaines, attendez… pic.twitter.com/LXIRF37yzK – Marvel HUB (@MarvelNewsHub) 13 août 2021

L’image, qui est soit authentique, soit une photo très élaborée, a attiré beaucoup d’attention des fans, dont beaucoup ont rapidement souligné tout ce qu’ils pensaient être faux sur les conceptions, tandis que d’autres semblaient penser qu’elle convenait parfaitement à ceux qui connaissent l’histoire du personnage et d’où il tire ses pouvoirs.

Ça a l’air ridicule et bon marché et pour être honnête, ils viennent de copier le costume de Ragman de DC Comics. MK n’est rien de tel. C’est comme un méchant au hasard dans un film Momie. Marvel a encore prouvé (si cela est légitime) qu’ils ne se soucient pas de la représentation, ils le font pour leur propre bien. – David Solt (@DarkEagle87) 13 août 2021

J’espère que ce n’est pas légitime, mais une partie de moi ne serait pas surprise si c’était le cas.

Juste quelque chose à ce sujet ne me crie pas « Le budget infini de Disney » par rapport à l’apparence habituelle des bons costumes dans le MCU. – Steven Best (@BestyBattalion) 13 août 2021

Si c’est vrai, cela fonctionne bien comme le proto-costume. Celui qu’il prend dans la tombe ou quelque chose comme ça. Espérons qu’il fasse le truc Daredevil et le rationalise d’ici la fin de la saison — FLETCHER CROSS est sur Kickstarter ! (@fpresscomics) 13 août 2021

Vous êtes la deuxième personne à dire cela et c’est vraiment une mauvaise blague. Moon Knight ressemble à ça depuis longtemps. La seule chose qui manque est la cape qui sera probablement ajoutée par la poste. pic.twitter.com/Isy1SItZoD – Tony (@tinivule) 13 août 2021

Oscar Isaac joue dans la série Disney + en tant que personnage principal, tandis que l’A-lister Ethan Hawke est à bord et devrait jouer le principal méchant de la série. Hawke a parlé à La montre de la sonnerie podcast sur le fait de rejoindre l’émission dans l’un de leurs épisodes récents.

« Eh bien, c’est là où j’en suis en tant qu’acteur », a déclaré Hawke. « Beaucoup, pour être honnête, j’aime le fait que Chevalier de la lune est une histoire moins connue et permet une plus grande liberté de création. Le réalisateur est Mohammed Diab et c’est un gars brillant. C’est en grande partie Oscar, pour moi, pour être honnête avec vous. Je trouve qu’il est un joueur très excitant dans mon domaine. J’aime ce qu’il fait de sa vie. Il me rappelle les acteurs, à mon arrivée à New York, que j’admirais. Oscar est plus jeune que moi, et j’aime la façon dont il se comporte, et j’aime sa façon de penser. Et en général, de bonnes choses arrivent quand tu es dans la pièce avec des gens que tu aimes comme ils pensent, n’est-ce pas ? »

Il n’y a pas de date de sortie actuellement fixée pour Chevalier de la lune, on ne sait pas non plus à quelles autres propriétés MCU il sera connecté, mais on s’attend à ce qu’il soit présenté pour la première fois à la fin de 2022.

Sujets : Chevalier de la Lune