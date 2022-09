Costco promet de maintenir son prix combo hot dog et soda à 1,50 € – peut-être «pour toujours»

Nous ne le voyons vraiment pas de cette façon. Je pense que la chose que j’ai mentionnée plus tôt à propos de certaines entreprises qui se portent bien avec la marge, comme (l’) entreprise de gaz, (dans) une plus petite manière – dans le secteur des voyages, ces choses nous aident à être plus agressifs dans d’autres domaines , ou, comme vous l’avez mentionné, maintenir le prix du hot-dog et du soda un peu plus longtemps – pour toujours. Mais en fin de compte, non, je ne pense pas que nous cherchions nécessairement à trouver des endroits où nous pouvons récolter de la marge.

Richard Galanti, directeur financier de Costco