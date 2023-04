Costco a pris la commande de gâteau de cet homme trop littéralement et le résultat est hilarant

Eh bien, vous ne pouvez pas dire que Costco ne peut pas suivre les instructions.

Le 2 avril, l’utilisateur de Reddit Stephen Walker (connu sous le nom de u/FlipDemStocks sur la plate-forme), a publié une série d’images dans le subreddit r/funny qui ont suscité une tonne d’attention et de rires. Dans la publication virale, Walker montre le résultat d’une récente demande de gâteau qu’il a faite à son Costco local.

« Costco vous donnera exactement ce dont vous savez que vous n’avez pas besoin », a écrit Walker dans le message, partageant un trio d’images montrant non pas une comédie d’erreurs, mais une comédie de conformité, si vous voulez. Dans la première image, Walker montre sa demande pour un gâteau blanc d’une demi-feuille, choisissant de ne pas avoir d’écriture ou de dessins sur son gâteau, et une note pour « revoir s’il vous plaît ».

La page d’instructions que Walker a fournie à Costco. Avec l’aimable autorisation de Stephen Walker

La deuxième image comprend un dessin de sa demande – un rendu isométrique d’une forme de gâteau. En plus du simple dessin au trait, Walker a fait ses demandes : « Pas d’écriture », « Pas de dessins » et « Demande uniquement un glaçage rouge sur le périmètre pour le haut/bas ». Assez facile, non?

Le dessin désormais tristement célèbre de Walker. Avec l’aimable autorisation de Stephen Walker

« J’ai utilisé un stylo noir pour dessiner un croquis rapide de ce à quoi je pensais qu’un gâteau ressemblerait », a déclaré Walker à 45secondes.fr.com, ajoutant qu’il avait saisi le marqueur magique rouge de sa jeune fille pour dessiner où il pensait que la bordure rouge irait. « J’étais comme, ‘J’ai des directions et une petite illustration ici. Ils ne peuvent pas gâcher ça. Droite?' »

Eh bien, l’artiste du gâteau Costco a suivi la demande de Walker à la lettre, copiant son dessin exactement et le plaçant soigneusement sur le gâteau – même si ce n’est pas exactement ce qu’il voulait. Même les lignes noires du croquis original ont été consciencieusement complétées avec un glaçage noir.

Costco n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le gâteau de Walker dans son chariot Costco. Avec l’aimable autorisation de Stephen Walker

La réaction à l’aventure du gâteau de Walker a été presque totalement positive, avec des milliers de personnes prenant les commentaires pour partager leurs sentiments.

« La tâche a échoué avec succès », a écrit un utilisateur de Reddit.

« C’est une chose de beauté », a écrit un autre Redditor.

« C’est le résultat TLDR », a écrit un autre utilisateur. (TL ; DR signifie « trop ​​long ; n’a pas lu ».)

« Lol, je suis impressionné qu’ils aient même transféré la perspective erronée », a écrit quelqu’un d’autre, auquel un autre a répondu, « Et les deux tons. C’est vraiment impressionnant de voir comment ce décorateur a obtenu ces détails mais a complètement raté la vue d’ensemble.

Un utilisateur avait une théorie sur la façon dont ce résultat tumultueux avait été atteint.

« Je me demande s’ils auraient compris si vous n’aviez pas inclus le dessin », a écrit un Redditor, auquel Walker a répondu : « Dois-je essayer la prochaine fois ?

« L’anniversaire de ma fille était en fait le 26 mars, mais nous avions prévu de le célébrer le premier avril », explique Walker. « Ma femme s’est occupée de toutes les autres activités de planification et des décorations et tout ça, alors je me suis dit: » D’accord, je m’occupe du gâteau. Je ne peux pas gâcher ça. Droite?' »

Pour Walker, qui a acheté le gâteau pour le 3e anniversaire de sa fille, l’erreur n’était pas vraiment grave pour lui. Il avait déjà acheté une décoration de gâteau, qui était rouge, et prévoyait de la placer sur le gâteau vierge.

« Je l’ai ramassé samedi matin et j’étais pressé par le temps », dit Walker, ajoutant qu’il a vu le gâteau et qu’il était confus au début, mais qu’il a ignoré, faisant même une blague au caissier, qui a dit qu’il pouvait aller dire la boulangerie à ce sujet, mais il a refusé. « Nous étions pressés, alors je me suis dit: » Eh bien, je vais juste le gratter. « »

Walker dit que la fête s’est déroulée sans accroc, à l’exception de la pensée momentanée que le gâteau était une blague du poisson d’avril. De plus, le père et ingénieur logiciel prévoit de faire du gâteau comique une nouvelle tradition en quelque sorte.

« Peut-être que l’année prochaine, ce que je ferai, c’est que j’enverrai simplement la photo de la photo que j’ai prise du gâteau avec mon ombre en arrière-plan et que je l’enverrai à la même boulangerie, et demanderai : ‘Pouvez-vous l’imprimer en tant que topper de gâteau? ‘ », Blagues Walker. « Ce ne sera que le dessus du gâteau, et je prendrai juste une photo chaque année. Donc, c’est comme une image d’une image d’une image, comme « Inception ». «