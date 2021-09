Cosplay comme Ellie et Abby dans Sackboy : Une grande aventure cette semaine

Le charmant jeu de plateforme 3D Sackboy: A Big Adventure élargit encore sa liste de costumes à thème gratuits plus tard cette semaine avec deux autres basés sur des personnages de The Last of Us: Part II. Les protagonistes Ellie et Abby seront toutes les deux disponibles gratuitement à partir de ce dimanche 26 septembre 2021. Vous pouvez jouer à l’intégralité du jeu avec ces costumes.

Les deux nouveaux ajouts renforcent la large gamme de costumes basés sur la partie des titres PS5 inclus dans Sackboy: A Big Adventure, avec des tenues précédentes comprenant Selene de Returnal et Ratchet, Clank et Rivet de Ratchet & Clank: Rift Apart renommée. Destruction AllStars a également servi quelques costumes gratuits avant qu’un favori des fans de LittleBigPlanet ne fasse son entrée dans le jeu.

Lorsque nous avons examiné Sackboy: A Big Adventure pendant la période de lancement de la PS5, nous avons attribué au jeu une note de 8/10 et avons conclu: « Si vous cherchez quelque chose de brillant et de frais pour commencer votre voyage PS5, alors c’est un presque parfait se défouler quand il est à son apogée. » Maintenant, vous pouvez vous inscrire à l’escapade tout en jouant comme Ellie ou Abby sous forme tricotée.