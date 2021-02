Cosmodread se dirige vers Steam et Oculus en mars

Cosmodread wcomme annoncé il y a près d’un an par White Door Games en tant que projet d’horreur VR. Maintenant, le studio a annoncé que le titre était à quelques mois de sa sortie sur les casques PC VR et Oculus Quest. Ce titre unique est conçu dans une expérience d’horreur classique lorsque les joueurs sont embarqués à bord d’un vaisseau spatial mourant.

Cette expérience VR offre une aventure entièrement interactive conçue pour effrayer les joueurs. Saisissez les poignées, ouvrez les portes, fouillez dans les placards en traversant le navire. En utilisant ce que vous trouvez, récupérez des armes et espérez qu’elles pourront vous défendre contre les inconnues qui s’y trouvent.

Entrez dans un roguelike d’horreur de survie unique qui donne un nouveau sens à perdu dans l’espace. Il s’agit d’un vaisseau spatial mourant rempli de cauchemars, et vous devez l’utiliser pour retrouver votre dos sur Terre et survivre. Cosmodread n’est pas pour les plus légers car c’est une expérience d’horreur totalement immersive.

Pris au piège dans un vaisseau spatial, la puissance est faible et tout l’environnement meurt lentement. Vous devez explorer pour survivre, et la peur et la peur n’aident pas. C’est un titre unique avec des touches tendues et immersives qui vous feront oublier qu’il ne s’agit que d’un jeu.

Récupérez des ressources dans votre quête pour rentrer chez vous. Chaque fois que vous jouez, le vaisseau spatial change de disposition avec des positions aléatoires pour les pièces, les couloirs, les objets et les dangers. Des solutions différentes à chaque fois, donc c’est vraiment une aventure dans l’inconnu.

À l’aide de vos mains, ouvrez les portes, dessinez et interagissez avec l’environnement. C’est un jeu sur l’artisanat, la survie et la récupération. Les commandes VR vous mettent en danger, alors préparez-vous à tout ce qui pourrait se trouver derrière la prochaine cloison.

Ce n’est pas un jeu d’horreur passif, car vous devrez vous battre pour survivre. Accroupissez-vous à couvert, tirez sur les ennemis avec votre arbalète, posez des pièges et essayez d’éliminer le danger. Souvenez-vous que les ressources sont rares, donc chaque coup tiré est celui qui ne peut pas revenir.

Ce titre est toujours en développement, attendez-vous donc à des changements avant la version finale.

En ce qui concerne le public, il s’agit d’un jeu d’horreur, il contiendra donc des thèmes pour adultes. Selon ce que vous pensez de l’adrénaline, de la peur et de l’inconnu, ce titre sera soit très agréable, soit totalement injouable.

Cosmodread est disponible le 25 mars 2021 pour Vapeur et les membres du public d’Oculus Quest. White Door Games prévoit de travailler sur le titre après la sortie et d’en faire une expérience encore meilleure pour les fans.