Cory Barlog ne réalise pas « God of War: Ragnarok »

Enfin, Sony Entertainment et Santa Monica Studio ont dévoilé la première bande-annonce complète de « God of War: Ragnarok », la suite tant attendue de la renaissance de la franchise d’action acclamée qui est arrivée sur PlayStation 4 en 2018 sous la direction de Cory. Barlog, qui a réussi à devenir l’un des développeurs les plus remarquables de l’industrie du jeu vidéo contemporain.

Après des mois de spéculation en l’absence de détails sur le jeu, de nombreux fans de Kratos en sont venus à supposer que Barlog reprendrait son rôle de réalisateur sur « Ragnarok », en raison de ses liens étroits avec son développement et de son poste de directeur créatif chez Santa. Monique Studio. Mais la récente présentation PlayStation révélerait qu’il n’est pas réellement le réalisateur de ce nouvel opus.

À la fin de la présentation PlayStation hier (jeudi 9 septembre), Barlog a profité de son compte Twitter pour révéler à ses abonnés que le développeur Eric Williams, qui fait partie de Santa Monica depuis de nombreuses années, était celui qui a pris le poste. de réalisateur dans le développement de « God of War: Ragnarok ».

Barlog a pris un moment pour féliciter Williams et le reste de l’équipe pour leur travail sur le jeu, notant que chaque jour il continue d’apprendre d’eux à travers leurs travaux respectifs en studio, un message qui a été reçu avec beaucoup d’émotion et d’enthousiasme par ses fans.

Dans des interviews après la présentation de PlayStation, Williams a expliqué que la raison pour laquelle il a pris le poste de réalisateur dans « God of War: Ragnarok » au lieu de Barlog est due à la nécessité pour le studio d’apporter des modifications à chacun de ses projets. Après tout, Barlog a été le seul à exécuter deux jeux différents dans la franchise, donc ce changement n’est pas « inhabituel ».

Corey Barlog a également ajouté à quel point il peut être épuisant d’être réalisateur dans un jeu « God of War », il a donc décidé de faire une pause dans la série au profit de sa propre santé. On suppose que « God of War: Ragnarok » sera mis en vente dans le courant de 2022, confirmant qu’il sortira sur PlayStation 4 et PlayStation 5.