Corsair K65 RGB Mini dans le test: Quelle peut être la taille d’un clavier de jeu?

Claviers de jeu actuels comme le Corsair K100 RGB ou la Razer Huntsman V2 Analogique combiner de nombreuses fonctionnalités entre elles, mais il y a un inconvénient. Si vous souhaitez que votre configuration de jeu soit aussi flexible et mobile que possible, le poids et la taille de ces claviers, y compris les repose-poignets volumineux, ont un impact négatif. Enfin, par exemple, le Corsair K100 RGB avec des dimensions de 470 x 160 x 38 millimètres et un poids de plein 1,3 kilogrammes pas forcément particulièrement pratique.

Pour cette raison, Corsair a choisi le clavier de jeu mécanique K65 RVB en a fait un clavier mécanique avec un 60 pour cent de facteur de forme développer. L’objectif était de créer un clavier de jeu qui Performance combinée à la mobilité et permet un jeu confortable malgré l’espace limité. Le résultat s’appelle simple et émouvant Corsair K65 RGB Mini. La devise « Petite taille, grandes fonctionnalités » démontre de manière assez appropriée ce que vous faites avec le tour 130 euros clavier coûteux.

Le K65 RGB Mini est vraiment assez petit. © 45secondes.fr

Spécifications techniques

Modèle: Corsair K65 RGB Mini

Corsair K65 RGB Mini Prix: Environ 130 euros

Environ 130 euros Poids: 0,57 kg

0,57 kg Dimensions: 294 x 105 x 44 mm

294 x 105 x 44 mm Rouler: Rollover complet avec n-key avec 100% anti-ghosting

Rollover complet avec n-key avec 100% anti-ghosting Espace de rangement: Mémoire intégrée de 8 Mo pour jusqu’à 200 profils

Mémoire intégrée de 8 Mo pour jusqu’à 200 profils Processeur: Processeur ARM Cortex 32 bits

Processeur ARM Cortex 32 bits Hyper pooling: Jusqu’à 8 000 Hz avec Corsair Axon

Le Corsair K65 RGB Mini: « Assez petit, n’est-ce pas? «

En fait, je n’ai jamais eu de clavier comme celui-ci sur mon bureau auparavant. Et le facteur était également un peu irrité au début. Après tout, il était déjà inscrit sur la boîte grise dans laquelle le Mini RVB K65 trouvé une référence au matériel Corsair correspondant. Quand j’ai répondu à sa question sur le contenu, il a regardé la boîte avec incrédulité:

«Devrait-il y avoir un clavier là-dedans? Assez petit, n’est-ce pas? «

C’était exactement ce que je pensais au début, ce qui a été confirmé lorsque je l’ai déballé. Le K65 RGB Mini a les dimensions suivantes 294 x 105 x 44 millimètres et ne pèse qu’une seule fois 570 grammes. Donc, seulement la moitié ou parfois seulement un tiers du poids des autres claviers de jeu complets.

© 45secondes.fr

Contenu de la livraison: vous obtenez cet accessoire avec le mini clavier

En plus d’un manuel et des informations habituelles sur la garantie, l’étendue de la livraison du K65 RGB Mini comprend un outil pour retirer les touches, une touche ESC avec le logo Corsair et une deuxième barre d’espace avec une surface rugueuse.

Traitement et conception

Avec un design aussi compact, cependant, certaines fonctions doivent manquer? Oui et non! Si vous voulez vraiment jouer principalement avec le K65 RGB Mini, alors vous êtes fondamentalement bien préparé pour tous les jeux actuels. Néanmoins, tout le côté droit du clavier de la touche Entrée et une partie du côté supérieur sont manquants. En d’autres termes, vous ne trouverez aucune touche fléchée et vous devrez également vous passer du pavé numérique entier et de toutes les touches F. Cependant, ces fonctions existent toujours – même si ce n’est que sous la forme d’une double affectation sur les autres touches.

Vous activez la deuxième fonction en utilisant le Touche FN sur le côté droit du clavier. Par exemple, de cette façon, vous pouvez utiliser les touches U, H, J et K pour utiliser les touches fléchées. Cela peut être une bonne alternative pour le jeu, mais dès que vous devez écrire plus d’une phrase, vous voulez inévitablement récupérer un clavier normal.

Avec la double affectation des touches W, A, S et D, vous pouvez même contrôler le curseur de la souris et déclencher les boutons droit et gauche de la souris avec des touches supplémentaires. Vous pouvez dire quelle deuxième fonction se trouve derrière la touche respective par un symbole correspondant sur le devant de chaque touche.

L’ensemble du boîtier du K65 RGB Mini est constitué d’un élément continu en plastique noir. Il n’y a que quatre pieds en caoutchouc antidérapants à l’arrière. Il n’y a pas d’ouvertures pour la gestion des câbles à l’arrière. Incidemment, vous ne pouvez pas non plus utiliser le K65 RGB Mini en hauteur. Le 1,5 mètre long gainé et pas solidement construit Câble USB-C vers USB-A peut être connecté à l’arrière du clavier.

Le câble USB-C du Corsair K65 RGB Mini peut être retiré. © 45secondes.fr

Interrupteurs à clé mécaniques Cherry MX

Grâce à la interrupteurs à clé mécaniques Cherry MX vous ne devez renoncer à aucun confort lorsque vous jouez. Dans notre échantillon de test sont Commutateurs Speed ​​RGB Silver intégré (des interrupteurs rouges sont également disponibles), qui ont un temps de réponse ultra-rapide avec un Distance d’actionnement de seulement 1,2 millimètre et enregistrez ainsi les frappes très rapidement. Corsair vous garantit avec les interrupteurs à clé 100 millions d’attaques. Keycaps PBT durables à double coup devrait protéger contre l’usure et augmenter encore la durée de vie. Une disposition standard de la rangée inférieure permet d’utiliser n’importe quel jeu de touches.

Vous pouvez ajuster l’éclairage RVB en fonction de vos idées. © 45secondes.fr

Ces fonctionnalités sont à bord du K65 RGB Mini

Par éclairage RVB dynamique des touches individuelles vous pouvez créer vos propres designs individuels, donc il n’y a fondamentalement aucune limite. D’autres caractéristiques sont rollover complet de n-key (NKRO) avec 100% anti-ghostingce qui signifie que le K65 RGB Mini peut enregistrer un grand nombre de confirmations de clé en même temps.

De plus, le fabricant annonce avec un Taux d’interrogation ou taux de signal USB jusqu’à 8 000 Hz grâce à la technologie Corsair Axon Hyper-Processing. Cela signifie que les paquets de données du clavier peuvent être envoyés à votre ordinateur encore plus rapidement. Une augmentation du taux d’interrogation conduit généralement à des résultats plus précis et donc meilleurs. Une différence entre 4.000 et 8.000 Hz Cependant, nous n’avons pas pu vraiment le déterminer lors de notre test.

Le nouveau Logiciel Corsair iCUE 4

Le K65 RGB Mini est le premier clavier du fabricant livré avec la nouvelle version du Logiciel Corsair iCUE est publié. À iCUE 4 Selon Corsair, il s’agit d’un développement continu du logiciel précédent, une attention particulière étant accordée à une interface utilisateur améliorée.

Vos appareils Corsair seront désormais affichés de manière encore plus claire dans le menu Démarrer. En un seul clic, vous pouvez sélectionner des scènes d’éclairage prédéfinies ou vos propres qui seront appliquées directement à tous les appareils pris en charge. Si vous souhaitez modifier l’éclairage directement sur le clavier ou basculer entre vos profils créés, des raccourcis intégrés correspondants sont également disponibles.

Vous pouvez vous défouler dans le logiciel iCue de Corsair. © 45secondes.fr

Dans l’ensemble, vous vous tenez jusqu’à 50 profils différents disponibles, en fonction de leur complexité. Si vous avez besoin de vos propres macros, vous pouvez les enregistrer à la volée avec iCUE et les stocker soit dans la mémoire embarquée du clavier, soit en mode logiciel directement dans votre profil. En raison des nombreuses possibilités et des différentes couches, Corsair ne pose guère de limites ici non plus.

Notre Test conclusion pour le Corsair K65 RGB Mini

Qui est le Corsair K65 RGB Mini pour le moment? Grâce à un éclairage RVB dynamique et réglable individuellement, des fonctions macro complexes et des interrupteurs à clé mécaniques avec un chemin d’actionnement très court, clairement destinés aux joueurs! En raison de la conception compacte et de la double affectation de nombreuses touches, le K65 RGB Mini ne peut être utilisé que pour d’autres applications dans une mesure très limitée.

En gros, presque toutes les fonctions et touches sont disponibles, mais à long terme, les déclencher en appuyant sur la touche FN n’est pas très efficace, voire ennuyeux. Nous ne recommandons donc pas le K65 RGB Mini pour l’écriture.

Mais si vous n’avez vraiment que peu d’espace pour jouer, par exemple en raison d’un très petit bureau, vous apprendrez probablement très rapidement à aimer le nouveau clavier Corsair. Les joueurs de canapé ont peut-être également trouvé leur périphérique d’entrée idéal.

Le troisième avantage du petit clavier: C’est le compagnon idéal lors de voyages ou pour des soirées LAN spontanées où l’espace est limité ou les bagages ne doivent pas peser trop. On peut également imaginer connecter le K65 RGB Mini à un ordinateur portable de jeu afin d’avoir un meilleur contrôle dans certains jeux grâce aux interrupteurs à clé Cherry MX.

Dans l’ensemble, Corsair a intégré les fonctionnalités connues des claviers de jeu précédents dans le K65 RGB Mini, mais a jeté tout ce qui était superflu par-dessus bord. Le résultat est un petit nain périphérique qui n’a pas à se cacher de ses grands frères et sœurs en termes de fonctionnalités existantes.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous ne payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!