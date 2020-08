Coronavirus: Les masques Ralph Lauren arrivent ! Voici comment en avoir un

Polo Ralph Lauren ajoutera des masques faciaux à sa liste cet automne !

Comment obtenir les masques Ralph Lauren ?

Le fabricant a annoncé qu’il lancerait deux modèles de masques Polo Ralph Lauren dans les mois à venir. Bien que les clients ne puissent pas encore mettre la main sur les masques, ils peuvent toujours s’inscrire en ligne pour un accès anticipé au Polo Cloth Mask et au Polo High-Filtration Mask. Les clients intéressés doivent se rendre sur le site ralphlauren.com pour s’inscrire avec leur adresse électronique. Une fois prêt à être lancé, Polo Ralph Lauren alertera directement les boîtes de réception que les acheteurs auront renseigné.

Ralph Lauren des masques avec une filtration à 95 %

Le masque Polo à haute filtration est ce que la marque considère comme son option la plus avancée. Le masque offre une filtration de 95 % grâce à sa coque et sa doublure intérieure traitées antimicrobiennes et à son système de filtration à quatre couches. Le revêtement du visage est également fourni avec un ensemble de filtres jetables à pores fins pour la respirabilité, des boucles d’oreilles réglables et un fil de nez pour le confort. Les acheteurs pourront choisir entre une coquille extérieure lavable en tissu doux noir ou en coton bleu marine universitaire.

Le Polo Cloth Mask est fabriqué à partir du tissu doux caractéristique de la marque, et comporte deux couches internes de non-tissé pour filtrer 80 % des particules. Les acheteurs peuvent s’attendre à ce que la doublure extérieure soit également traitée contre les microbes, comme le masque Polo High Filtration Face Mask. Le revêtement sportif est également équipé d’un fil réglable pour l’arête du nez et de boucles d’oreille et comporte non pas deux, mais 12 motifs classiques parmi lesquels les acheteurs peuvent choisir. Le masque lavable est disponible dans une gamme de plaids et de rayures classiques provenant directement des archives de Polo Ralph Lauren.

Outre la sortie de masques à haute filtration, Polo Ralph Lauren prévoit de reverser au moins 50 % du prix d’achat de chaque masque au Fonds de réponse solidaire COVID-19 pour l’OMS, qui est alimenté par la Fondation des Nations unies. Bien que les prix des masques ne soient pas encore indiqués, les caractéristiques mises en évidence sont disponibles pour que les acheteurs réfléchissent à l’avance au masque à acheter sur ralphlauren.com.