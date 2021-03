Coronavirus et voyages aux États-Unis : la situation actuelle

Puis-je voyager aux États-Unis et suis-je éligible ? C’est la question à laquelle nous allons répondre dans cet article.

Depuis février 2020, lorsque la Covid s’est manifestée sous la forme de la tragique pandémie que nous connaissons tous, nos vies ont inévitablement changé. Les voyages – évidemment – ont été fortement affectés par toutes ces limitations nécessaires pour tenter de limiter les dégâts causés par le virus.

Tous les voyages à destination et en provenance des États-Unis ont également subi des réductions drastiques et les données communiquées par les différents consulats confirment le grave problème causé.

Bien qu’en septembre et octobre dernier il y ait eu une réouverture partielle des voyages aériens entre la France et les États-Unis, évidemment non destinés aux touristes, (selon la réglementation du gouvernement américain, qui autorise les voyages pour le travail, les études, la santé et le regroupement familial).

Il faut garder à l’esprit les restrictions strictes imposées aux personnes qui ont séjourné dans un certain nombre de pays – dont la France – dans les 14 jours précédant le voyage, sauf dans des cas tels qu’une invitation explicite du gouvernement américain, être membre des forces armées, disposer de visas spéciaux, notamment de l’OTAN, ou avoir des documents délivrés par le Département d’État ou la Sécurité intérieure.

Des délivrances de VISAS limitées à certaines catégories

Depuis le lundi 20 juillet 2020, les activités de délivrance de visas ont repris, bien qu’avec un nombre réduit et pas pour toutes les catégories.

Selon un communiqué du CDC, depuis le 26 janvier 2021, il est demandé aux passagers à destination des États-Unis un document certifiant leur négativité au Coronavirus, même en plus de toute vaccination qui aurait pu avoir lieu. Ce document doit être daté au plus tard de trois jours avant le départ et permettra, outre l’accès au territoire américain, de circuler librement pendant 90 jours.

Pour plus de sécurité et pour savoir si vous avez le droit de rejoindre le territoire américain, il est recommandé de contacter le Département d’État et le transporteur aérien. Sur ce lien, des informations plus récentes.

Aussi, les visas NIE (National Interest Exemption) sont des visas autorisés à voyager sous certaines conditions, par exemple le visa de travail H1b ou L1 uniquement s’il est lié à la lutte contre le COVID-19 (ICI).

Les étudiants qui disposent déjà d’un visa F ou M peuvent voyager tandis que les titulaires d’un visa J1 doivent demander une exemption NIE en fonction du district de résidence et selon des paramètres spécifiques car ils entrent dans la liste des restrictions d’une Proclamation présidentielle spécifique. Si les étudiants n’ont pas encore de visa, ils doivent suivre les instructions de demande.

Fait important, tous les voyageurs munis d’un ESTA se trouvant actuellement sur le sol américain peuvent demander à prolonger leur séjour aux États-Unis de 30 jours supplémentaires au cas où ils ne seraient pas en mesure de quitter les États-Unis.

Pouvez-vous aller aux États-Unis aujourd’hui ?

Depuis le 16 mars 2020 l’entrée aux Etats-Unis est suspendue, donc, pour la plupart des personnes qui ne sont pas citoyens américains ou par ceux qui ont une certification de résidence régulière. Tout voyageur qui tente de faire le voyage quand même verra son Esta annulé. L’Esta elle-même ne remboursera pas les demandes qui ont été annulées en raison de la suspension du gouvernement.

Dimanche dernier, (le 14 mars de cette année) et pendant les 30 jours suivants, l’accès aux Etats-Unis reste fermé pour les voyageurs en provenance de l’espace Schengen (dont la France qui en fait partie). En attendant, vous pouvez vous renseigner sur le prix du visa pour les USA, afin de préparer votre demande et être prêt dès que l’accès au territoire américain sera à nouveau ouvert.