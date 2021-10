Coronavirus continue d’evoluer : Que nous réserve l’avenir pour l’infection viral et nous?

« Le virus n’a aucun intérêt à nous tuer », a déclaré Jessica Metcalf, une biologiste de l’évolution. « La virulence ne compte pour le virus que si elle fonctionne pour la transmission ».

Le 9 janvier 2020, environ une semaine après que le monde ait appris l’existence d’une mystérieuse grappe de cas de pneumonie dans le centre de la Chine, les autorités ont annoncé que les scientifiques avaient trouvé le coupable : un nouveau coronavirus .

C’était une annonce qui donnait à réfléchir et qui était étrangement familière. Près de vingt ans plus tôt, un coronavirus différent avait franchi la barrière des espèces et s’était répandu dans le monde entier, provoquant une nouvelle maladie mortelle appelée syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS. Ce virus, connu sous le nom de SARS-CoV, a tué 774 personnes avant que les autorités sanitaires ne le maîtrisent.

Mais alors que les scientifiques craignaient que l’histoire ne se répète, il y avait une lueur d’espoir. Bien que tous les virus évoluent, les coronavirus sont connus pour être relativement stables, changeant plus lentement que la grippe commune.

« Je pense que nous avions le sentiment que cela jouerait en notre faveur et que le scénario cauchemardesque d’un virus semblable à celui de la grippe – en constante évolution et nécessitant des vaccins actualisés en permanence – ne se réaliserait probablement pas », a déclaré le Dr Adam Lauring, expert en virus et médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’université du Michigan.

Ce que de nombreux scientifiques n’avaient pas prévu, c’est une propagation mondiale incontrôlée. Au cours des semaines suivantes, le nouveau virus, le SRAS-CoV-2, est passé de Wuhan, en Chine, à un bateau de croisière au Japon, à une petite ville du nord de l’Italie et à une conférence sur les biotechnologies à Boston. Pays par pays, les traqueurs mondiaux de coronavirus sont devenus rouges.

À ce jour, plus de 237 millions de personnes ont été infectées par le virus, et 4,8 millions en sont mortes – 700 000 pour les seuls États-Unis.

Chaque infection offre au virus de nouvelles possibilités de mutation. Aujourd’hui, près de deux ans après le début de la pandémie, nous sommes en train de parcourir un alphabet de nouvelles variantes virales : alpha, qui se propage rapidement, bêta, qui échappe au système immunitaire, gamma, delta, lambda et, plus récemment, mu.

« Les infections sont incontrôlées dans une grande partie du monde, ce qui va multiplier les occasions pour le virus d’évoluer », a déclaré M. Lauring.

Même pour un virus, l’évolution est un jeu de longue haleine, et notre relation avec le SRAS-CoV-2 en est encore à ses débuts. Selon les scientifiques, il est extrêmement improbable que nous puissions éradiquer le virus, et il est difficile de prévoir ce que les prochaines années – et décennies – nous réservent.

Mais l’héritage des épidémies passées, ainsi que certains principes biologiques de base, fournissent des indices sur la direction que nous pourrions prendre.

La loterie génétique

Les virus sont des machines à répliquer, qui détournent nos cellules pour faire des copies de leurs propres génomes. Parfois, ils commettent de petites erreurs, semblables à des fautes de frappe, lors de leur réplication.

La plupart du temps, ces erreurs ne présentent aucun avantage pour le virus ; beaucoup sont nuisibles et disparaissent rapidement. Mais il arrive qu’un virus remporte la loterie génétique : une mutation qui lui confère un avantage. Cette version plus performante du virus peut alors rivaliser avec ses homologues, donnant naissance à une nouvelle variante.

Le coronavirus pourrait se transformer d’innombrables façons, mais il existe trois possibilités inquiétantes : Il pourrait devenir plus transmissible, mieux réussir à échapper à notre système immunitaire ou devenir plus virulent et provoquer des maladies plus graves.

Le SRAS-CoV-2 est déjà devenu plus transmissible. « Le virus est tout simplement plus apte à se transmettre d’une personne à l’autre qu’il ne l’était en janvier 2020 », a déclaré Jesse Bloom, expert en évolution virale au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle. « Et cela est dû à une variété de mutations que le virus a acquises, dont certaines que nous comprenons, et d’autres non. »

L’une des premières de ces mutations était déjà apparue fin janvier 2020. La mutation, D614G, a très probablement stabilisé la protéine spike que le virus utilise pour s’accrocher aux cellules humaines, rendant le virus plus infectieux. Elle s’est rapidement répandue, supplantant la version originale du virus.

Au fur et à mesure de la propagation du virus, d’autres mutations sont apparues, donnant naissance à des variantes encore plus transmissibles. Il y a d’abord eu la variante alpha, qui était environ 50 % plus infectieuse que le virus original, et bientôt la variante delta, qui était à son tour environ 50 % plus infectieuse que la variante alpha.

« Maintenant, nous sommes essentiellement dans une pandémie delta », a déclaré Robert Garry, un expert en virus à l’Université de Tulane. « Donc une autre poussée, une autre propagation d’une variante légèrement meilleure ».

Bien que certains experts aient été surpris de voir la variante hyperinfectieuse, qui compte plus d’une douzaine de mutations notables, émerger aussi rapidement, l’apparition de variantes plus transmissibles est une évolution virale classique.

« Il est difficile d’imaginer que le virus va apparaître dans une nouvelle espèce parfaitement formée pour cette espèce », a déclaré Andrew Read, un microbiologiste évolutionniste de l’université de Penn State. « Il va forcément s’adapter ».

Mais les scientifiques ne s’attendent pas à ce que ce processus se poursuive éternellement.

Il est probable qu’il y ait des limites biologiques fondamentales à l’infectivité d’un virus particulier, en fonction de ses propriétés intrinsèques. Les virus qui s’adaptent bien