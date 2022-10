Corlys Velaryon, est-il vraiment mort dans « La Maison du Dragon » ?

Dimanche dernier, le 9 octobre, la première du huitième chapitre de « Maison du Dragon » (« La Maison du Dragon »). Dans cet épisode, en plus de Autres faits cruciaux discuté de qui serait l’héritier de Driftmark, le règlement de la Maison Velaryon dans le royaume.

Il convient de mentionner que ce débat a surgi après que l’on ait su que Seigneur Corlys Velaryon, « Le serpent de mer »a été grièvement blessé et il fallait savoir qui serait celui qui poursuivrait son héritage sur ces terres.

Ainsi, de nombreux téléspectateurs se sont demandé si le personnage était mort, tout comme Roi Viserys Ier Targaryen. Par conséquent, dans les lignes suivantes, découvrez si Corlys Velaryon de la série hbo max « Maison du Dragon » il est vraiment mort.

QU’A-T-ON APPRIS SUR CORLYS VELARYON DANS LE HUITIÈME ÉPISODE DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

Dans le chapitre intitulé « Le seigneur des marées » (en espagnol: « Le Seigneur des marées »), on découvre que Seigneur Corlys Velaryon a été blessé après avoir combattu la résurrection triarchie dans les Étapesoù il avait déjà combattu aux côtés Démon Targaryen.

Bien que le mari de Rhaenys Targaryen survécu à l’attaque, on s’inquiétait beaucoup de sa possible mort à cause de l’infection. Ainsi, des conflits internes ont surgi pour savoir qui devrait être son successeur.

Enfin, après l’intervention de Viserys Ier Targaryens et le meurtre de Vaemond Velaryonil est réaffirmé que Lucerys Velaryon être l’héritier de son grand-père dans ces terres.

Comme le souhaitait son grand-père Corlys, Lucerys Velaryon est déclarée héritière de Marcadrift (Photo : HBO)

CORLYS VELARYON EST-IL VRAIMENT MORT ?

Bien que le livre « Feu et sang » (en anglais : « Fire & Blood ») ne donne pas plus de détails sur la maladie de Corlys Velaryonil est mentionné qu’en l’an 129 av. J.-C., il a déjà été récupéré.

En ce sens, le personnage il ne meurt pas victime de cette blessure. Qui plus est, le « Serpent de mer » a une participation active au cours de la Danse des dragonsla guerre civile du Targaryen qui fait face les Verts et les Noirs.

avec ses petites-filles Baela et Rhaena engagé à Jacaerys Oui Lucerysles deux fils aînés de Rhaenyrala maison Vélarion soutiendra la revendication de la princesse en tant qu’héritière légitime de la Trône de fer. Plus tard, même Corly’s sera nommé comme main de la reine.

Corlys Velaryon survit dans « House of the Dragon » (Photo : HBO)

LE RÔLE DE CORLYS VELARYON DANS LE FUTUR DE LA SÉRIE

Dans les chapitres suivants, la reine Alicent Hightower, Ser Otto Hightower Oui Christophe Cole Ils usurperont le trône et le remettront à Aegon II Targaryenaprès la mort de Viserys I. De cette manière, Seigneur Corlys Velaryon sera l’un des principaux alliés de Rhaenyra Targaryen quand je serai couronné Dragonstone (Dragonstone).

À la tête d’une impressionnante flotte de navires, le Seigneur des marées Il est considéré comme le soutien le plus important de la revendication de la jeune femme, malgré le fait que sa loyauté sera mise à l’épreuve à plus d’une occasion, lorsque sa famille est victime de drames malheureux.

Corlys Velaryon est l’une des alliées les plus importantes de Rhaenyra Targaryen lors de la Danse des Dragons (Photo : HBO)

PLUS D’INFORMATIONS SUR « MAISON DU DRAGON »

DONNÉES PERSONNELLES DE CORLYS VELARYON

Nom de naissance: Corlys Velaryon

Corlys Velaryon Date de naissance: 53 ap. J.-C.

53 ap. J.-C. Date de décès: 132 après JC

132 après JC Titre: Seigneur des marées, Driftmark Love, Main de la reine

Seigneur des marées, Driftmark Love, Main de la reine Alias: le serpent de mer

le serpent de mer Filiation: Maison Velaryon

Maison Velaryon Pères : Corwyn Velaryon

Corwyn Velaryon Épouse: Rhaenys Targaryen

Rhaenys Targaryen Fils : Laena Velaryon et Laenor Velaryon

Laena Velaryon et Laenor Velaryon Faction: Les Noirs. PLUS DE DÉTAILS ICI.

POURQUOI LES VELARYON SONT-ILS PLUS RICHES QUE LES LANNSTER ?

Comme dans le monde réel, dans cet univers, l’argent donne le pouvoir, et avec cela, être plus proche du trône de fer ou même s’asseoir dessus. Et la question économique est quelque chose dans laquelle les Lannister ont su se démarquer, utilisant même la devise « Un Lannister paye toujours ses dettes”.

Cependant, 200 ans plus tôt, en «Maison du Dragon», les Lannister n’étaient pas les plus riches, mais cette place était réservée aux Maison Velaryon. PLUS DE DÉTAILS ICI.

QUI EST LAENOR VELARYON DE « MAISON DU DRAGON » ?

Laenor Velaryon était le fils de Corlys Velaryon et Rhaenys Targaryen.. Il était le premier mari de la princesse Rhaenyra Targaryen, héritière du trône de fer, malgré le fait que il avait aussi droit à la couronne.

Bien qu’il soit homosexuel, il a eu trois enfants avec elle: Jacaerys, Lucerys et Joffrey. En outre, Il était un cavalier du dragon Brumaqui a vécu longtemps à l’état sauvage après la mort de son maître. PLUS DE DÉTAILS ICI.

POURQUOI LAENOR VELARYON PEUT-IL MONTER UN DRAGON DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

Lors du troisième chapitre de « House of the Dragon », diffusé le 4 septembre par HBO Max, nous avons assisté à des moments mémorables de l’histoire. Par exemple, nous avons pu voir Laenor Velaryon chevauchant un dragon dans l’impressionnante bataille finale de l’épisode.

Alors que les Velaryon étaient réputés pour leurs talents en haute mer, ils n’étaient pas exactement connus comme des chevaucheurs de dragons. Pour cette raison, ce fut une grande surprise pour de nombreux téléspectateurs de voir le fils de Lord Corlys Velaryon en tant que cavalier du dragon Bruma, bien qu’il n’ait pas le nom de famille Targaryen. Pourquoi l’a-t’il fait? La réponse ICI.