Cori Bush dit que les républicains l’ont confondue avec Breonna Taylor lors de l’orientation

Cori Bush dit que plusieurs républicains l’ont prise pour Breonna Taylor lors de son orientation au Congrès.

La représentante élue Cori Bush dit qu'elle a été appelée à tort «Breonna» par plusieurs de ses collègues républicains alors qu'elle portait un masque «Breonna Taylor» lors de son premier jour d'orientation. Sarah Silbiger / Getty Images «C'est le premier jour, donc je porte mon masque 'Breonna Taylor'. Quelques-uns de mes collègues républicains m'ont appelé Breonna, en supposant que c'est mon nom. Ça fait mal. Mais je suis content qu'ils apprennent à connaître son nom et en raison de ma présence ici. Breonna doit être au cœur de notre travail au Congrès », a écrit Bush sur Twitter vendredi. « Je suis Breonna Taylor dans la mesure où je pourrais être une femme noire assassinée dans mon lit ce soir », a-t-elle ajouté. « Mais je ne suis pas Breonna Taylor. Elle a été assassinée et n'a toujours pas reçu la justice qu'elle mérite. » Bush a été élu pour représenter le premier district du Congrès du Missouri aux élections de 2020. Plus tard dans la journée, Bush a développé l'histoire, se plaignant aux journalistes du manque de reconnaissance que Taylor a obtenu de ses homologues républicains: «Cela fait longtemps que ça fait l'actualité nationale», dit-elle. «Les gens ont protesté dans les rues avec ce nom, et cela m'attriste simplement que les gens qui dirigent, les gens qui veulent diriger, ne connaissent pas les luttes qui arrivent aux Noirs dans ce pays.