Corey Taylor tease les groupes indie dans le nouveau vidéoclip « Samantha’s Gone » | 45S

Éponge, tu es fou?! Les multiples facettes Corey Taylor est sur toutes les lèvres et pas nécessairement à cause de quelque chose qui a à voir avec Nœud coulant. Le chanteur a réalisé un nouveau clip vidéo dont l’un des objectifs est de se moquer des groupes indie.

Ironiquement, Taylor a réuni plusieurs de ses amis les plus proches tels que Dean Cameron, membres du groupe Steel Panther, entre autres, pour enregistrer la vidéo de la chanson « Samantha’s Gone », l’une des nombreuses qui composent son nouvel album CMFT.

Avec cette prémisse, la vidéo commence avec un réalisateur extrêmement occupé et pas d’humeur à aller travailler, sur le point de tourner une vidéo d’un groupe présumé. Et c’est ici que «le truc cool vient».

Par une déclaration, Taylor a indiqué les raisons pour lesquelles il a fait cette vidéo particulière.

« La vidéo de » Samantha’s Gone « avait deux objectifs: se moquer des groupes dits » indie rock « et réunir tous mes amis pour passer du bon temps », a-t-il déclaré. A qui est cette allusion, Corey?

Sans plus tarder, nous vous laissons la vidéo de « Samantha’s Gone, le nouveau Corey Taylor » et ses amis « .