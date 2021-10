Corey Taylor révèle sa chanson préférée d’ABBA

Cette année, les fans de musique pop nostalgiques ont reçu des nouvelles passionnantes liées au retour d’ABBA, un groupe suédois connu pour ses grands succès disco tels que « Dancing Queen », « Waterloo » ou « Mamma Mia », qui préparent leur retour le 5 novembre prochain. avec un nouvel album studio intitulé « Voyage ».

Malgré le fait que les membres d’ABBA aient précisé qu’il ne s’agissait pas d’un retour définitif sur scène et que cet album ne concerne qu’un événement spécial de retrouvailles, étant le premier enregistrement original qu’ils présentent au public depuis 40 ans, une personnalité inattendue musical a parlé de sa chanson préférée de ce groupe.

Corey Taylor, le chanteur du groupe de metal explosif Slipknot, a partagé dans une conférence avec le New York Times son expérience personnelle avec la musique d’ABBA depuis son enfance, révélant sa chanson préférée de ce groupe tout en mentionnant Elvis Presley, Motown et la musique disco comme une influence majeure dans les années 1970.

« À travers tout cela, je me souviens avoir écouté la musique d’ABBA. Il semblait qu’il était toujours allumé et était clairement différent de tout le reste. Il y avait ce spectre complet de production luxuriante qui se sentait et s’entendait bien « , a commenté Taylor.

Il n’y avait que quatre personnes, mais ces chansons sonnaient comme si des milliers de personnes enregistraient. Le calcul ne me correspondait pas.

Corey Taylor a choisi la chanson de 1978 « Take A Chance On Me » comme sa préférée sur la discographie d’ABBA : « J’aime la juxtaposition, le début présente le ton complet de la chanson, avec cet étrange chant de type grégorien qui se entre en scène la folle production européenne »

Taylor considère que la modulation dans les chansons du groupe suédois est « belle » et qu’elle parvient à accrocher quiconque les entend. «J’aime juste le sentiment de nostalgie. Quand tu le mets, je suis instantanément de bonne humeur », a conclu le musicien.

Les membres d’ABBA ont convenu qu’après la sortie de leur album « Voyage », ils donneront une série de concerts au « Queen Elizabeth Olympic Park » à Londres en 2022, qui combinera de la musique complètement en direct avec un spectacle de versions numérisées eux-mêmes. .