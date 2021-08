Corey Taylor révèle qu’il considère l’album de heavy metal parfait

Ingo Maurer Suspension Birds Birds Birds - Ingo Maurer blanc en métal/verre/tissu

Suspension Ingo Maurer design Blanc en Métal/Verre/Tissu. Dimensions : Ø 120 cm x H 190 cm (H max 300 cm - H mini 130 cm) - Rosace : Ø 30 cm. Hommages d'Ingo Maurer à l'ampoule à incandescence, qu'il considère comme "le lien parfait entre technique et poésie", les luminaires de la collection Birds sont à présent des pièces cultes. Magiques, ces créations font la part belle à l'ampoule, utilisée comme diffuseur et habillée de plumes d'oie pour un rendu tout en évanescence. Birds Birds Birds est sans aucun doute le luminaire le plus spectaculaire et le plus emblématique de cette collection. Il est doté de 24 ampoules halogènes bas voltage conçues spécialement par Ingo Maurer. Enveloppées de plumes d'oie confectionnées à la main, elles semblent voler au-dessus de nos têtes ! On peut choisir de donner au lustre la forme souhaitée grâce aux filins de fer étamés qui se courbent, se tordent et se tendent pour se regrouper ou se disperser, à l'image d'un vol d'oiseaux. Une pièce maîtresse emblématique des créations d'Ingo Maurer, qui trouvera sa place aussi bien dans une chambre que dans une pièce à vivre. La collection Birds comprend plusieurs suspensions, plafonniers, lampes de table, appliques et ampoules seules.