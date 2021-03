Corey Taylor publiera un livre sur « la culture de l’annulation » | 45S

Clair et direct. Corey Taylor a annoncé la publication d’un nouveau livre qui abordera, entre autres sujets, la fameuse et contestée «culture de l’annulation».

Dans une interview pour Blabbermouth, le chanteur de Slipknot a donné plus de détails sur ce nouveau projet qui n’en est qu’à ses débuts, mais qui sera bientôt encouragé à se lancer, puisque selon ses propres mots: «Il s’agit des réseaux sociaux et de l’époque que nous vivons. dans, l’ère de «l’indignation». Cela commence à prendre forme dans ma tête. Je peux en fait écrire très bientôt, car c’est vraiment une sorte de fugue là-bas maintenant.

«Je lisais comment la génération Z essaie d’annuler Eminem à cause d’une ligne qui était dans une chanson de Rihanna qu’il a faite avec elle», a-t-il dit et a continué, «Et j’aime, est-ce là où nous en sommes maintenant? Je veux dire, à ce stade, vous parlez des procès des sorcières de Salem. Vous parlez de l’Amérique des années 1920, où le KKK était une force politique. Vous parlez d’une condamnation totale sans contexte ni aucune rationalisation pour une action comme celle-là. Et pour moi, c’est plus dangereux: quand la foule décide que tu es parti. C’est César au Colisée, pour avoir crié à haute voix. C’est là que c’est dangereux », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois que Taylor intervient sur ce sujet. En septembre 2020, le musicien a déclaré que la «culture de l’annulation» ne résout rien.

Mais ce qu’ils font, c’est éliminer les cibles faciles. Si vous vouliez vraiment participer à la culture de l’annulation, il y a beaucoup de gens qui le méritent bien plus que beaucoup qui sont à la fin. Le premier serait le putain de président de mon putain de pays. Ils élisent simplement des personnes marginales », avait-il commenté à l’époque.

