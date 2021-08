Corey Taylor pense qu’un fan l’a attrapé avec COVID-19 | Garage de pierre

Il y a un peu plus d’une semaine, nous avons reçu la nouvelle de la très Corey Taylor sur sa santé, comme il l’a confirmé à travers une vidéo qu’il avait été testé positif pour le coronavirus. Cette nouvelle situation l’a conduit à annuler des présentations.

« J’espère que vous êtes tous bien. J’aimerais avoir de meilleures nouvelles. Je me suis réveillé aujourd’hui et j’ai été testé positif. Je suis très, très malade. Je ne pourrai donc pas jouer le week-end, et je suis absolument dévasté. Je suis vraiment désolé », a déclaré l’artiste, s’adressant aux fans qui l’attendaient pour le voir sur scène.

Maintenant, le chanteur de Nœud coulant Il a eu une petite interview virtuelle pour GalaxyCon, où il a partagé un peu sur sa santé, la contagion et, bien sûr, sur la musique.

Taylor confirme qu’elle n’a plus de COVID-19. Oui, en fait, ce matin je viens de tester négatif. Je fais des plans pour rentrer chez moi demain. J’ai été coincé dans un foutu hôtel », a souligné Taylor.

Au sujet de la contagion : « Il est fou. J’essaie de garder le masque tout le temps, de croire que les gens sont vaccinés, de demander une distanciation sociale et, au moins, de faire un test négatif avant d’aller à un spectacle. Parfois, vous rencontrez ces gens égoïstes qui ne se soucient pas de ça. Je pense que c’est ce qui m’est arrivé. Quelqu’un est venu à l’un de mes spectacles et était malade dans le public, et il y a probablement plusieurs personnes malades » a dit Taylor.

En raison de sa contagion, il n’a pas pu conclure sa partie du nouvel album que prépare Slipknot, un album qui sera le prochain de « Nous ne sommes pas votre genre », publié en 2019. « Je devais finir ma voix cette semaine. Ça m’a foutu en l’air, mec [por el COVID-19]. En réalité, Je n’ai plus que trois chansons à faire. J’ai fait toutes les autres chansons parce que je les ai faites entre les tournées. »

En fait, j’aime mieux celui-ci que le précédent. J’ai adoré le dernier, il est très bon. Il y a quelque chose de plus sombre et de plus lourd chez lui. Il y a des mélodies qui sortent du cadre de ce que nous avons fait auparavant. Mais […] Il y a de la merde sauvage et lourde qui m’excite vraiment. Alors ça va être cool», conclut-il.

↓ Regardez l’interview complète ↓

Maintenant, avec un diagnostic négatif de coronavirus à son actif, seulement trois chansons de la conclusion de l’album, avec des précautions à prendre davantage en considération par lui et le groupe, nous nous rapprochons de plus en plus d’avoir de la nouvelle musique et plus de concerts Slipknot.