Corey Taylor parle du moment où il voulait rejoindre Slipknot

Lo de Manuela DESPERTARES - Coussin en lin pur lavé Essaouira 40x60

Cette collection parle des réveils, et quel meilleur moment que la saison de l'année du réveil, le printemps. Il réveille le cur aprs l'hibernation, la nature sort de faon spectaculaire et les couleurs douces et poudrées, innocentes et sensuelles renaissent. Ils s'accrochent la rétine et nous emmnent en voyage, un voyage qui commence l'aube et qui est toujours le début de quelque chose.Mais la tendresse ne dure pas éternellement. La douceur se transforme en vie et les couleurs poudrées battent la nature estivale en elles, et elles parlent de mer et de feu. Ce qui a commencé comme une couleur pastel finira en terre profonde ou en turquoise profond.Nous sommes toujours en Afrique, notre continent fétiche o le soleil bat les couleurs volonté, car il y a encore des réveils raconter.Housse de coussin en lin lavé, avec motif Essaouira imprimé la main en quatre couleurs et teint sur le vtement, avec fermeture glissire en métal vieil or et tirette en cuir.Comme ces dessins sont manuels, aucun d'entre eux n'est identique.Notre linge a subi un traitement de lavage et de teinture sur le vtement qui lui apporte douceur et confort.Fabriqué en Espagne.