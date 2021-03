Corey Taylor parle des tentatives d’annulation d’Eminem

Ces derniers jours, une campagne menée à travers le réseau social a vu le jour devant les médias. TIC Tac dans lequel beaucoup de ses jeunes utilisateurs demandent l’annulation du rappeur Eminem, tout cela en raison d’un fragment de la chanson sortie en 2010 intitulée « Aimez la façon dont vous vous allongez», Ce qui s’est avéré être considéré comme problématique.

Face à cette « polémique », le musicien et chanteur de Slipknot, Corey Taylor, a offert son point de vue sur la situation, qu’il a comparé à l’incendie de sorcières dans les procès de Salem, demandant si nous étions arrivés à ce stade en tant que société.

Taylor a participé à la nouvelle tranche d’une série d’interviews réalisées par la radio 95,5 KLOS dans lequel il a partagé quelques détails sur le nouveau livre qu’il prépare actuellement. s’assurer qu ‘«il a commencé à ressentir cette démangeaison» pour l’écriture et qu’il a déjà un concept en tête.

«Cela a à voir avec les médias sociaux et l’âge dans lequel nous vivons,« l’âge de l’indignation ». Et ça commence à prendre forme dans ma tête. Je pourrais l’écrire bientôt, car ça devient vraiment incontrôlable en ce moment », dit le musicien.

Ce serait à ce point à partir duquel Taylor a pris comme référence le sujet sur Eminem. «J’étais en train de lire comment la génération Z essaie« d’annuler »Eminem pour une ligne dans une chanson de Rihanna qu’il a faite avec elle et je pense juste ‘Est-ce là où nous en sommes maintenant? Je veux dire, à ce stade, vous parlez des procès des sorcières de Salem. »

Vous parlez des États-Unis dans les années 20 où le KKK était une force politique. Vous parlez de condamnation complète sans contexte ou sans rationalisation pour une action comme celle-là.

Taylor considère que c’est dangereux « quand la foule décide que vous partez », par rapport au décor du Colisée romain. C’est là que c’est dangereux. Le niveau de censure que nous commençons à voir. Et je ne dis pas que certaines choses n’ont pas été dites et qu’elles ont facilement offensé les gens.

Le musicien estime que le revers de la médaille présente un scénario dans lequel même les situations les plus propres ne peuvent pas être plaisantées sans que des gens qui n’ont aucun sens de l’ironie ou de la satire sautent sur l’attaque contre les autres.

«Il ne peut pas en être ainsi, si nous ne pouvons pas avoir de conversation, comment diable allons-nous communiquer? Et si nous ne pouvons pas comprendre la différence entre une métaphore et une réalité complète, alors nous avons de vrais problèmes. Et c’est là que mon livre va atterrir », conclut-il.

Taylor Il a anticipé les préparatifs d’une tournée limitée pour promouvoir son album solo, qui mettra en œuvre des mesures de distanciation sociale. Il a également prévu que le mois prochain, il présentera de nouvelles nouvelles sur Nœud coulant.