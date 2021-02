Corey Taylor: « Je déteste le tout nouveau rock pour la plupart »

Kylie Skin Lait Corps Hydratant à la Noix de Coco Lait Corps

«Rien ne me rend plus heureuse que ce nouveau lait pour le corps! Je voyage avec le mien car je l'utilise tous les jours et je l'emporte partout où je vais. Ce lait a changé ma vie. Tout le monde me félicite pour la douceur de ma peau et c'est grâce à mon lait corps à la noix de coco Kylie Skin. - Kylie