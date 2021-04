Corey Taylor et Lzzy Hale rejoignent la bande originale de «Thunder Force»

Netflix se prépare à la sortie de la bande « Force du tonnerre«La semaine prochaine, il a donc réussi à réunir certains des plus grands représentants du heavy metal aujourd’hui dans sa bande originale: Corey Taylor, Lzzy Hale de Halestorm, Scott Ian de Anthrax et Dave Lombardo de Slayer.

« Thunder Force » commence avec son titre anticipé dans un cri rythmique, menant à un riff de guitare strident qui continue tout au long du reste de la chanson: « Lightning ne vous frappe jamais si vous ne pouvez pas forcer le tonnerre », Taylor et les autres dans son chorale.

À travers une déclaration, Corey Taylor a partagé quelques mots sur le résultat final de la chanson: «C’était incroyable de travailler sur cette chanson avec Lzzy et de faire partie du film ‘Thunder Force’. C’est toujours agréable d’être créatif et de travailler avec d’autres artistes de la communauté, surtout pendant cette longue période à la maison. Je suis ravi que tout le monde entende la chanson et regarde la cassette. «

Lzzy Hale a ajouté: «Je suis plus que ravi d’être inclus dans la bande originale de ‘Thunder Force’, entouré d’amis, représentant les genres que j’aime tant: le rock et le métal. Ils ne sauront pas ce qui les a frappés! Souvenez-vous que la foudre ne frappe jamais si vous ne pouvez pas forcer le tonnerre ».

« Thunder Force » a été créé par le compositeur Fil Eisler en collaboration avec Tina Guo, c’est le premier thème révélé dans ce film qui suit l’histoire de deux meilleurs amis séparés par le temps qui se sont rencontrés une fois de plus après que l’un d’eux a conçu un traitement qui donne les pouvoirs de protéger la ville.

Le film a été écrit et réalisé par Ben Falcone, connu pour ses comédies telles que « Tammy », « The Boss » ou « Life of the Party ». Le film met en vedette l’actrice / comédienne Melissa McCarthy et la lauréate d’un Oscar Octavia Spencer avec un casting complété par Jason Bateman, Bobby Cannavale, Pom Klementieff et Kevin Dunn. « Thunder Force » prépare son arrivée au catalogue Netflix le vendredi 9 avril.