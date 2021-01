Corey Taylor, Duran Duran, entre autres, se joindront à un concert hommage à David Bowie | 45S

Tout le monde est invité à cette commémoration. Corey Taylor, chanteur et leader de Slipknot, Duran Duran, Boy George, entre autres, seront présents lors d’un concert hommage à l’un des plus grands artistes du genre: David Bowie.

Cette semaine marque 5 ans depuis que Bowie a quitté la pègre pour aller dans l’au-delà, nous laissant son héritage qui perdurera dans l’histoire. C’est pourquoi il a été décidé d’organiser un concert pour rendre hommage à ce qu’il était dans la vie, organisé par nul autre que Mike Garson, le plus ancien membre du groupe de David.

Je me demandais quoi faire pour l’anniversaire de David. Nous étions censés sortir avec @bowietour en janvier. Ce n’est pas possible pour le moment. J’ai donc parlé avec de nombreux amis qui aiment David: des anciens de toute sa carrière ainsi que de grands chanteurs qui lui sont liés de manière particulière… 1/9 pic.twitter.com/5EpACBc13x – Mike Garson (@mikegarson) 27 octobre 2020

L’événement intitulé «A Bowie Celebration» sera diffusé dans le monde entier le 8 janvier et mettra en vedette, outre les artistes susmentionnés, Tony Hawkins, Adam Lambert, Taylor Momsen, Trent Reznor et Atticus Ross de Nine Inch Nails, entre autres. . De même, vous pourrez regarder l’émission jusqu’à 24 heures après la fin de l’événement.

Les billets sont en vente et vous pouvez les acheter ici.