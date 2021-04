Corey Taylor donne des détails intéressants sur son masque dans Slipknot

Loua Masque Tissu Hydratant & Apaisant Bio

Loua est la marque dédiée à toutes les envies de la jeune millenial ! Tous les ingrédients de Loua sont là : son univers fun et coloré, ses textures incroyables, ses packagings ludiques hyper pratiques, et bien sûr ses filles hyper friendly ! Loua Masque Tissu Hydratant & Apaisant Bio vous donne une peau hydratée et apaisée en 20 minutes seulement. Le masque Loua Visage Bio en tissu prêt-à-poser facile à utiliser et efficace. Ta peau super hydratée et apaisée en 15min chrono et en une seule utilisation. Fabriqué en France Grâce à sa formule, ce masque visage en tissu procure un effet apaisant très agréable.