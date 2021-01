Corey Taylor dit qu’il a une 2021 chargée

Lors d’une récente interview, le leader de Slipknot, Corey Taylor, prévoit qu’il a de grands projets en magasin pour 2021, notamment une tournée en solo, des performances avec son groupe, ainsi que le tournage d’un nouveau film et bien plus encore.

Au cours du dernier mois d’octobre, Taylor aurait jeté « CMFT« , son premier album solo, dont il n’a pas encore pu effectuer de tournée promotionnelle en raison de l’état actuel de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Taylor ferait un commentaire à Kerrang! qu’il prévoyait de tourner « deux à trois semaines au printemps en États Unis avant de retourner dans son autre groupe. « » Comme pour les grandes tournées, je veux reprendre avec Nœud coulant. Nous avions tellement de dates prévues que nous avons dû retarder », dit-il.

Je fais le truc CMFT avant le début des tournées de Slipknot. J’espère que je pourrai le faire et nous verrons ce qui se passera par la suite.

L’artiste a également parlé un peu de l’impact de la pandémie sur les tournées 2020:

« De toute évidence, nous ne savons pas vraiment quand nous pouvons terminer, mais avec les bonnes nouvelles que les vaccins semblent prometteurs, nous avons de bonnes chances de changer les choses l’année prochaine », dit-il.

Taylor prétend voir « une lumière au bout de la route » et que, dès qu’elle sera disponible, il prendra le vaccin sans hésitation. Il anticiperait également que, étant donné la situation actuelle, il pourrait travailler sur le film dont il a écrit le scénario, ainsi qu’il pourrait commencer par l’écriture de son cinquième livre.

Taylor aurait sorti en 2017 son dernier livre en date sous le titre de « America 51: Une sonde dans les réalités qui se cachent à l’intérieur du « plus grand pays du monde »»« Le musicien estime qu’il a «surmonté la gueule de bois de ce livre» et qu’il «est temps de remonter à cheval et de savoir quoi faire maintenant».