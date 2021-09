Corey Taylor dévoile son terrifiant nouveau masque Slipknot

Ce samedi 4 septembre, le groupe Nu Metal Slipknot a effectué sa première présentation live en près de 18 mois à travers le festival Rocklahoma dans la communauté de Pryor, Oklahoma, éclairant les scènes et le public depuis leur dernière présentation dans la ville. Février 2020.

Les fans du groupe, encouragés par leur musique tonitruante et leurs paroles puissantes, ont été ravis de voir leur chanteur Corey Taylor revêtir un nouveau masque envoûtant, anticipant une nouvelle ère dans le matériel musical de Slipknot après tout ce temps d’inactivité.

Vous pourriez aussi être intéressé par: 6 superbes chansons interprétées par Freddie Mercury

A travers les réseaux sociaux, les fans du travail de Taylor avec Slipknot n’ont pas tardé à faire des comparaisons de ce nouveau masque avec celui du Dr Phillip Decker (personnage joué par David Cronenberg) dans le film de 1990 « Nightbreed », qui Il a été écrit et réalisé par Clive Barker s’est inspiré de son propre roman de 1988 « Cabal ».

Corey Taylor avait déjà anticipé l’arrivée de son nouveau masque en mai dernier lors d’une interview pour la station de radio « Lazer 103.3 » dans l’état de l’Iowa, soulignant la grande importance que les masques ont eu dans la trajectoire du groupe quand le temps de réfléchir sur qui ils sont et la musique qu’ils font, anticipant que leur nouveau masque serait très dérangeant.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Découvrez The Killers et leur puissante interprétation de « In Another Life »

«Ce sera difficile à regarder. Et c’est probablement mon masque préféré que j’ai jamais fait. Il y a des petits bouts de choses qui m’ont intrigué, des masques que j’ai possédés dans le passé. Et il y aura une sorte d' »horreur du diable », pour le dire en quelque sorte », a déclaré Taylor.

Actuellement, les membres de Slipknot préparent leur septième album studio. Corey Taylor a récemment anticipé qu’il ne restait plus que trois chansons à terminer avant la fin de cet album. Le chanteur a souligné qu’il y a une grande possibilité que son lancement soit fait en 2022.