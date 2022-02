Corey Taylor de Slipknot ravive la querelle avec Machine Gun Kelly

Pour ceux qui ne sont pas au courant – la prise de bec entre le coup d’envoi après que MGK, dont le vrai nom est Colson Baker, a déclaré que Slipknot était un groupe de « quinquagénaires portant des masques bizarres ».

À l’époque, Corey a répondu que MGK était simplement bouleversé après que le groupe ait refusé de travailler avec lui sur son Billets pour ma chute album et a publié un message entre lui et le batteur Travis Barker – qui produisait l’album – dans lequel on pouvait le voir refuser la demande.

Maintenant, Corey a partagé ses opinions sans limites sur MGK tout en s’adressant au public lors de la croisière ShipRocked – en le comparant à un « professeur suppléant étrange », ce qui est une insulte assez niche.

Mitrailleuse Kelly. Crédit : Alamy

« Et permettez-moi d’enchaîner en disant que je m’en fiche. Je ne vais pas vous raconter toute cette putain d’histoire parce que vous pouvez aller en ligne et tout chercher. Cependant, je dirai ceci : il soutient que je l’ai commencé. La vérité est qu’il a commencé. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi.

« Si vous ne savez pas, ils m’ont demandé de faire un morceau avec lui. Ils me l’ont envoyé. Je n’ai pas creusé. Et j’ai essayé d’en faire quelque chose à cause de mon respect pour Travis [Barker]parce que lui et moi avons travaillé ensemble avant.

« Ils m’ont envoyé ces notes vraiment bizarres et ils voulaient que je chante ses paroles. Et j’ai juste dit, ‘Je ne vais pas le faire.’ Et j’ai envoyé un mail. J’ai posté cet e-mail. Et je n’ai pas eu de nouvelles de lui. Et je pensais que c’était fait.

Nœud coulant. Crédit : Alamy

«Avance rapide d’environ huit mois, et Machine Gun Kelly fait cette étrange interview Instagram Live avec Allie de Spotify.

«Et il se lance dans cette putain de diatribe sur les rock stars et les chaussures confortables. Cela semble aussi intelligent que vous le pensez… Je veux dire, de la salive sortait de son visage.

«Et je le regarde et je vais, ‘Tu es f ***. Tu es là depuis cinq minutes, en gros, et tu vas parler de groupes qui font ça depuis 20 putains d’années, comme dans la boue, dans la saleté.

« Ils vont porter ce qu’ils veulent. Tu vas entrer ici avec ta putain de langue noire et essayer de parler de merde sur des groupes qui pourraient foutre encercler ton cul ? Va te faire foutre.’

« Alors, quand j’ai eu l’occasion de dire quelque chose, je l’ai fait. »

Il a poursuivi en disant que MGK continue de dire que Taylor « l’a commencé ».

Il a poursuivi: « C’est, comme, la seule raison pour laquelle j’ai dit ce que j’ai dit, c’est parce qu’il a dit ce qu’il a dit.

Megan Fox et la mitrailleuse Kelly

«Vous ne pouvez pas entrer dans un genre avec l’histoire, avec le travail… Le fait que ce genre ne reçoive vraiment pas le putain de respect qu’il mérite.

« Vous ne pouvez pas entrer en tant qu’enseignant suppléant bizarre et prétendre que vous pouvez nous dire quoi porter – des bottes, des chaussures, des putains de chaussures de maison, des pantoufles. Pourquoi ne suceriez-vous pas chaque centimètre de mon d **k ? Tu n’as pas le droit de faire ça.