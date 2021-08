Corey Taylor de Slipknot a révélé un test positif pour COVID-19

Test rapide IgG/IgM pour l’orientation de diagnostic Coronavirus Covid-19 (SARS-CoV-2) - Lot de 25

Détection rapide (moins de 10 minutes) des IgG et IgM anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Ce Test Rapide d’Orientation Diagnostic (TROD) est un dispositif médical de diagnostic in vitro.

Réalisé à partir d’une goutte de sang prélevée au bout du doigt, il permet de détecter les anticorps anti-SARS-CoV-2 et donc de déduire si la personne a été ou non en contact avec le Coronavirus Covid-19.

Attention : la présence d'anticorps dans le sang ne signifie pas que l'on est immunisé.



Les anticorps IgM contre le COVID-19 commencent à être détectables après 3 à 4 jours et le niveau atteint des pics après 10 à 14 jours. Le niveau d’IgM se maintient mais diminue rapidement au cours des 12 semaines suivantes, jusqu’à ce qu’il ne soit plus cliniquement détectable.

Les anticorps IgG commencent à être détectables 10 à 14 jours après l’infection, augmentent rapidement pendant les 7 à 30 jours suivants et diminuent lentement pendant près d’un an.



Ce test, facile à utiliser, ne nécessite pas d’instrument ou de matériel spécifique pour procéder aux tests et aux résultats. Chaque kit individuel est composé d’un tampon alcool, d'une lancette, d’une pipette et d’une cassette de test. Deux flacons de diluant d’échantillons sont aussi fournis pour l’ensemble des kits de la boîte. Procédure de test :

- Désinfectez le bout du doigt grâce au tampon alcool.

- Piquez le bout du doigt avec la lancette.

- Prélevez le sang à l’aide de la pipette et déposez le dans le puits d’échantillon sur la cassette de test.

- Ajoutez 2 gouttes de diluant d’échantillons.



Lecture des résultats rapide en moins de 10 minutes.

3 repères sont inscrits sur la cassette de test : C, IgG et IgM.

Pour que le test soit valide, une ligne colorée doit obligatoirement apparaître au niveau du repère C.

Si une ligne colorée apparaît au niveau du repère IgG et/ou IgM, la personne testée possède des anticorps anti-SARS-CoV-2 et a donc été infectée récemment ou précédemment par le Coronavirus Covid-19. Un résultat positif obtenu par TROD doit être confirmé en laboratoire par un test sérologique ELISA ou un TDR.

Si aucune ligne colorée n’apparaît au niveau du repère IgG et IgM, la personne testée ne possède pas d’anticorps anti-SARS-CoV-2.

Se référer à la notice annexée pour plus d’informations.



Ce dispositif médical a reçu le marquage CE et a été déclaré à l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé).

Le test doit être réalisé par un professionnel de la santé.



Conditionné en boîte de 25 tests. Prix affiché à l’unité. - Offre exclusivement réservée aux professionnels