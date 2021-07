Corey Taylor critique ceux qui vont aux concerts sans se faire vacciner

Divers pays dans le monde entreprennent déjà une campagne de vaccination constante contre le Covid-19, malgré le fait qu’il y en ait encore beaucoup qui refusent de le recevoir. A travers une récente interview, le chanteur de Slipknot Corey Taylor a partagé ses impressions sur le sujet, critiquant ceux qui vont aux concerts sans avoir reçu le vaccin.

Taylor prépare actuellement sa propre tournée suite à la sortie de son premier album solo en 2020, qui aura lieu avant de rejoindre ses collègues membres de Slipknot dans leur nouvelle tournée internationale très attendue, la première après la pause qu’elle a eue. obligé de prendre avant la pandémie.

Corey Taylor a sérieusement discuté de la question de savoir si la vaccination devrait être obligatoire lorsqu’il assiste à un concert dans un proche avenir. « Les gens agissent comme si se faire vacciner signifiait un accord avec le diable », a déclaré le musicien lors d’une conférence avec Heavy Consequence.

Taylor pense que la question des vaccins est devenue politisée et incontrôlable, qu’à la fin les gens oublient qu’ils peuvent trouver des informations fiables en recherchant sur Internet et ensuite seulement s’éduquer sur le sujet des vaccins. Il reconnaît également qu’il n’est pas surpris que de nombreuses personnes ne fassent pas confiance au vaccin en raison de la terrifiante théorie du complot à son sujet.

Lorsqu’on lui a demandé si les vaccinations devraient être obligatoires pour assister à des concerts, le chanteur de Slipknot considère « oui et non ». « Voici ce que je pense, ils ne devraient pas être obligatoires, mais si vous allez mettre beaucoup de gens à risque de tomber malades, vous ne devriez pas vouloir aller à un concert. »

C’est le bon sens. Et si vous mettez les gens en danger, alors vous êtes un crétin. Et ils ne devraient pas vous laisser entrer.

Actuellement, Slipknot prépare sa nouvelle tournée avec le festival Knotfest, annonçant une nouvelle date à laquelle ils partageront leurs scènes avec Bring Me The Horizon à Los Angeles, en Californie. Le groupe a également travaillé sur son nouvel album studio, pour lequel aucune avant-première ou date de sortie possible n’a été présentée jusqu’à présent.