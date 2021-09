Corey Taylor compare « Enter Sandman » à « Stairway to Heaven »

Les célébrations du 30e anniversaire de « The Black Album », l’un des disques les plus importants de la carrière de Metallica, se poursuivent, avec divers artistes exprimant leur fascination pour leurs chansons préférées. Le plus récent à rejoindre était Corey Taylor, chanteur du groupe Slipknot.

Taylor a fait des déclarations percutantes sur le single « Enter Sandman », qui viendrait à se comparer au thème emblématique de Led Zeppelin « Stairway to Heaven » en raison de l’énorme impact que la chanson a eu sur sa génération, ceci au sein d’une longue interview qui a fait pour le site officiel du Knottfest.

« L’une des premières chansons que j’ai apprises à jouer à la guitare était ‘Enter Sandman’ parce que c’était un peu comme ‘Stairway to Heaven’ ou ‘Smoke on the Water’ pour notre génération. C’est l’un de ces riffs que j’aime appeler le virus du Guitar Center », a commenté Taylor.

Quiconque vient jouer ‘Sandman’, ‘Crazy Train’, ‘Smoke on the Water’ ou ‘Whole Lotta Love’… Vous avez ces riffs d’entrée où vous pensez ‘Oh, j’ai compris’.

Corey Taylor a partagé une anecdote où au moment où il a pu obtenir une meilleure guitare, il a commencé à écouter les quatre premiers albums de Metallica et a commencé à gratter les cordes pour apprendre les riffs de leurs chansons. « Et c’est devenu une sorte de langage que vous pouviez parler à d’autres musiciens lorsque vous jouiez pour la première fois. »

Ce n’est pas la première fois que Taylor exprime sa dévotion à la musique de Metallica. En août, le musicien a noté qu’il considérait « Master of Puppets » comme l’album de heavy metal parfait, en raison de la façon dont il avait réussi à se débarrasser de toutes sortes d’amateurs de rock alternatif lors de sa sortie.

Corey Taylor a été un artiste invité sur « The Metallica Blacklist », une vaste compilation dans laquelle il partage des crédits avec des noms éminents du rock, de la pop et même du hip hop. Le leader de Slipknot a apporté sa contribution avec sa propre révision de la chanson « Holier Than Thou ».