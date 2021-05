Corey Taylor appelle la poubelle du « Rock Hall of Fame »

Corey Taylor, connu principalement pour son travail en solo dans le groupe de nu metal Slipknot, a présenté ses opinions fortes sur le Rock & Roll Hall of Fame, admettant que, s’il était considéré pour l’intronisation, je rejetterais sûrement le prix.

Lors d’une récente interview avec Lazer 103.3, Taylor n’a rien sauvegardé au moment où il a été suggéré que les fans avaient la possibilité pour Slipknot d’entrer dans le « Rock & Roll Hall of Fame » et de « corriger les erreurs du passé », en référence. aux affrontements bien connus que le groupe a traversés.

«Tout d’abord, je m’en fiche de cette salle, car je pense que c’est un tas d’ordures. Ils n’honorent rien d’autre que la musique pop, vraiment, et ils ne présentent vraiment des groupes de rock que lorsqu’ils doivent céder à la pression », a commenté Taylor.

Corey Taylor note que le « Rock & Roll Hall of Fame » a manqué de respect à trop de groupes qui méritaient vraiment d’être là, et qu’il irait sûrement de la même manière que « The Sex Pistols » en refusant sa récompense d’introduction.

Je dirais: «Votre salon est une arnaque. Je me fiche vraiment de savoir si je fais partie ou non. Ils n’ont aucune idée de ce qu’est vraiment l’esprit du rock and roll. Alors prenez ceci et mettez-le dans votre vous savez quoi.

Taylor souligne qu’il ne pense pas non plus que les fans de Slipknot se soucient vraiment de savoir si le groupe est dans le Rock & Roll Hall of Fame, et que cela les empêchera de continuer à jouer leur musique. «Je veux dire, pensez à ceci: les joueurs de football, ils prennent leur retraite et vont au temple de la renommée. Nous continuons toujours. Pourquoi voulons-nous aller au Temple de la renommée si nous jouons encore? », A-t-il conclu.