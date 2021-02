Corey Taylor annonce qu’il prépare quelque chose de « massif » avec Slipknot | 45S

Slipknot est sans aucun doute l’un des groupes de nu metal les plus importants d’aujourd’hui et de l’histoire. Depuis l’arrivée de la pandémie et l’arrêt des concerts en face à face, sa musique a été ratée sur les plus grandes scènes et festivals du monde entier. Cependant, cette situation est sur le point de changer comme l’a annoncé Corey Taylor, chanteur et leader du groupe.

Il s’avère que le groupe a une tournée prévue pour la fin de cette année, car on s’attend à ce que la situation de la pandémie (avec la campagne de vaccination de masse qui a été menée) s’améliore considérablement au point de permettre (enfin) la réalisation de récitals en face à face. À ce propos, Taylor a noté dans une interview que « Knotfest », le festival populaire organisé par Slipknot, a des dates prévues pour septembre, et est en contact quotidien avec l’organisation pour s’assurer que les dates ne « tombent » pas.

Concernant les mesures de restriction imposées par le gouvernement américain contre la propagation du virus, qui est toujours en vigueur, Corey souligne:

«Nous sommes à jour sur toutes les différentes restrictions, non seulement aux États-Unis, mais au niveau fédéral. Évidemment, nous surveillons tout et partons de là.

Il a également noté que dans les mois à venir, nous entendrons des nouvelles concernant cette tournée. «À part ça, pour le moment, il y a des choses en cours dont je ne peux pas parler, mais c’est énorme. Je peux dire ceci: ils l’entendront probablement le mois prochain, disons-le ainsi », a-t-il déclaré.

Il est donc clair que le retour de Slipknot sur scène se fera par la porte d’entrée et qu’ils préparent quelque chose de spécial pour leurs fans les plus fidèles, qui ne peuvent s’empêcher de compter les jours pour revoir les indigènes de l’Iowa.

Découvrez l’interview de Corey Taylor ci-dessous.