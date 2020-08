Corey Hart à la clinique: inquiétude pour le mari de Pink

CAME RKLT-WL Récepteur à encastrer pour le contrôle de la lumière CAME - CAME

RKLT-WL CAME Récepteur à encastrer pour le contrôle de la lumière, avec une telecommande ou un emetteur Came. Le récepteur s'intègre derrière l'inverseur (aucun travaux nécessaire). Compatible avec tous les émetteurs de la série KLT et temporisateurs.Caractéristiques techniques :Alimentation : 230 V