Corey Feldman parle des possibilités de la série télévisée Frog Brothers [Exclusive]

Corey Feldman n’est pas sûr de vouloir jouer dans d’autres films, mais il garde toujours la porte ouverte pour une série télévisée basée sur Les garçons perdus. Dans le film de vampire emblématique, Feldman et Jamison Newlander sont présentés comme Edgar et Alan Frog, deux frères qui espèrent débarrasser Santa Monica de son problème de vampire. Le couple a depuis repris ses rôles de Frog Brothers dans une paire de suites de films.

Plus tôt cet été, Corey Feldman a déclaré à Dread Central que son ami Jamison Newlander espérait développer une série télévisée Frog Brothers à partir du sol. Feldman se laissait en dehors du côté créatif de l’équation, bien qu’il ait déclaré que Newlander était « assez dévoué » au lancement de la série. Dans notre nouvelle interview exclusive avec Feldman, nous avons pu obtenir une mise à jour sur le projet potentiel.

Selon Corey, les réseaux appelaient depuis la publication de l’article de la série télévisée Frog Brothers. Interrogé sur la possibilité de Gremlins 3 jamais arrivé, Feldman nous a donné une réponse optimiste, suggérant que vous ne savez jamais vraiment avec certitude. La question lui a également rappelé comment le Garçons perdus série pourrait se manifester en raison de l’article récent sur la possibilité. De l’entretien :

« Nous verrons, n’est-ce pas? Tout est dans l’air, mec. J’ai récemment parlé du fait que Jamison avait une idée pour une émission Frog Brothers, et tout d’un coup, les réseaux commencent à nous appeler en disant: » Hé, nous entendons il y a un spectacle Frog Brothers. Donc, vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Tout ce que je dis, c’est que pour le moment, je n’ai aucun plan solide pour faire quoi que ce soit. «

Corey Feldman, qui nous a également dit qu’il n’était pas sûr de vouloir à nouveau jouer, admet qu’il aimerait voir une série Frog Brothers se produire. Cela est dû en partie à la relation qu’il entretient avec Newlander et au plaisir qu’ils ont eu sur leurs projets précédents. Bien qu’il soit prêt pour la série potentielle, Feldman est également catégorique sur le fait qu’il ne sera pas celui qui appellera les réseaux et les producteurs essayant de le faire, car il a terminé cette partie de sa carrière d’acteur.

« Je veux dire, je le regarderais. Je pense que ce serait très amusant, mais c’est parce que Jamison et moi craquons toujours et nous passons un bon moment ensemble, donc c’est amusant pour moi. J’adore travailler avec Jamison. J’adore faire Frog Brothers. C’est toujours un bon moment. Tout ce que je dis c’est, est-ce qu’un de ces projets de réveil pourrait arriver ? Bien sûr. Mais il n’y a probablement aucune chance que j’aille essayer, vous savez, de battre le pavé et de travailler pour obtenir quelqu’un pour m’engager comme acteur. Je ne suis plus prêt à faire le tour. »

Le temps nous dira si une série télévisée Frog Brothers se produira un jour, mais Corey Feldman et Jamison Newlander a eu la chance de revenir en tant que personnages de la franchise auparavant. En 2008, Feldman est apparu comme Edgar dans la suite Garçons perdus : la tribu, et bien que Newlander ne soit pas dans le montage final, il a fait une apparition dans une scène supprimée. Les deux acteurs sont apparus plus en évidence en tant que Frog Brothers dans le troisième et dernier volet de la série de films, Garçons perdus : la soif, qui est sorti en 2010. Vous pouvez consulter notre interview complète avec Feldman sur YouTube.

Sujets : Garçons perdus