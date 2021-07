Corey Feldman fête son 50e anniversaire avec une célébration de l’été de l’amour [Exclusive Interview]

Corey Feldman célèbre son 50e anniversaire avec une soirée privée à Hollywood, et il prévoit de diffuser l’événement en direct pour que ses fans regardent les festivités. Une ancienne enfant star, Corey Feldman a trouvé une renommée internationale dans les années 1980 en apparaissant dans des films comme Les Goonies, Soutenez-moi, et Les garçons perdus. Depuis, il s’est également lancé dans la musique et se prépare actuellement à sortir son prochain album, L’amour est parti 2. Un nouveau single est sorti le jour de son anniversaire, avec la chanson ‘Feeling Funky’ disponible à partir d’aujourd’hui. Pour aider à sonner la grande fête d’anniversaire de Corey Feldman, nous avons rencontré l’artiste aux multiples talents pour en savoir plus sur ses projets.

En l’honneur de 50 ans dans le divertissement, Feldman a annoncé une célébration spéciale « Summer of Love » qui le verra organiser différents événements centrés sur trois points clés. Le premier est une affaire d’anniversaire privée pour les amis et la famille au Landmark Hollywood Roosevelt et le second est un événement de diffusion en direct en VR centré sur ses 50 ans de cinéma. L’acte final est un concert-bénéfice célébrant 50 ans dans la musique, qui ira au profit des sans-abri de Los Angeles.

LES GRANDS JOURS APRÈS NOUS, MON 5.0 BDAY COMMENCE AVEC LA SORTIE DE MON #NUMIX DE #FEELINGFUNKY W @__BLAZAR__ LAISSONS CELBR8 2 ENSEMBLE ! ALLER 2 @SPOTIFY VIA CE LIEN & VOUS POUVEZ ME SOUTENIR EN FRAPPANT #PRESAVE MAINTENANT 2 REJOIGNEZ LA FÊTE ! LIVE INSTA LISTEN PARTY @ 17h30 HNP 7-16 https://t.co/Wq7mtHNOBm – Corey Feldman (@Corey_Feldman) 14 juillet 2021

Feldman célèbre également le 25e anniversaire de son premier album avec le L’amour est parti 2.1 coffret plein de raribles, tandis que plus de ses nouveautés seront bientôt vendues sous forme de NFT. Ils seront rejoints par d’autres articles numérisés par Feldman pour sa boutique NFT propriétaire personnalisée via Cosmic Wire, dont il explique plus en détail dans notre discussion exclusive avec la légende hollywoodienne. Comme le 36e anniversaire des Goonies, le 35e Soutenez-moi, 34e de Les garçons perdus, et 32e de Rêver un petit rêve et Les Burbs croix, Feldman numérise les articles emblématiques de ces décors de cinéma pour les rendre disponibles dans le magasin. Et certains de ces accessoires seront également disponibles physiquement. Certains des NFT, comme une participation de Les garçons perdus, sera disponible pour l’impression 3D après l’achat.

Poursuivant la célébration « Summer of Love », et pour aider au lancement de la boutique NFT de Corey Feldman, il y aura un événement de streaming entièrement interactif basé sur NFT célébrant 50 ans de film avec ses films et acteurs les plus classiques, suivi immédiatement d’un concert en direct rempli de célébrités célébrant sa carrière musicale alors qu’il entre dans sa cinquantième année. Sa collection dénichée servira de décor et d’hommage à Corey Feldman pour réchauffer les nuits d’amour. Les détenteurs de billets virtuels Premiere auront droit à une expérience plus immersive avec Corey Feldman et ses amis. Et une partie des bénéfices ira à diverses associations caritatives.

Selon le communiqué de presse : « L’œuvre d’art NFT sera authentifiée et protégée à l’aide de la technologie exclusive et unique de CosmicWirepartners, REV3AL Technology et NCODED, une technologie d’authentification et de cryptage multifacteur perturbatrice qui montre la création authentique de l’œuvre et la protège de la contrefaçon dans l’espace numérique. La société multimédia holistique produira et publiera un certain nombre de projets passionnants au cours des prochains mois tout en fondant également des solutions d’énergie propre spécifiquement axées sur l’impact environnemental de l’industrie de la cryptographie et des archives numériques sécurisées pour protéger le plus grand nombre de l’humanité. des atouts précieux. »

L’année dernière, Feldman a sorti son documentaire (Ma) vérité : Le viol de 2 Corey. Ses autres crédits récents incluent l’apparition dans le film de vampire Corbin Nash et la suite de l’horreur des requins Sharknado 3 : Oh non ! Feldman a également exprimé son désir de reprendre son rôle de Vendredi 13 Partie IV : Le dernier chapitre en tant que Tommy Jarvis plus âgé dans le prochain vendredi 13 suite.

En tout cas, nous avons vu beaucoup de Feldman au fil des ans, et c’est certainement une cause de célébration. Joyeux 50e anniversaire à Corey Feldman ! Vous pouvez trouver plus d’informations en visitant le site officiel de l’acteur à CoreyFeldman.net.

JOYEUX ANNIVERSAIRE MON FILS !!!! Feeling Funky est définitivement une chanson qui devrait être jouée sur toutes les stations de radio qui diffusent de la bonne musique !! Feeling Funky us va être ma nouvelle chanson du vendredi quand je suis dans ma voiture en train de quitter le travail et prêt à devenir Funky😎😎😎😎👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾 – wetrug (@EmbarrassedAm11) 16 juillet 2021

Sujets : Anniversaires, NFT