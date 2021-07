Corey Feldman dit que vendredi la 13e bataille juridique est résolue, veut un Tommy Vs. Film Jason

Corey Feldman a taquiné que la fin de la vendredi 13 une bataille juridique est imminente et il veut que le prochain film le ramène pour une autre bataille contre Jason Voorhees. Dans Vendredi 13 Partie IV : Le dernier chapitre, Feldman a joué le rôle de Tommy Jarvis, un garçon de 12 ans qui finit par tuer Jason à coups de machette dans la finale. Une version plus ancienne de Tommy apparaîtrait dans les deux prochaines suites, mais avec John Shepherd et Thom Mathews reprenant le rôle.

Pendant de nombreuses années, Corey Feldman a voulu reprendre le rôle de Tommy Jarvis pour un vendredi 13 suite héritée. Le plus gros obstacle à ce projet est la bataille juridique apparemment sans fin sur la franchise. Original vendredi 13 producteur et réalisateur, Sean Cunningham, affirme que le scénariste, Victor Miller, n’a droit à aucun des vendredi 13 bénéfices, et bien qu’un juge ait statué en faveur de Miller en 2018, l’équipe juridique de Cunningham a fait appel. La pandémie n’a fait que retarder davantage une décision finale, et il n’y a toujours pas de fin en vue.

Dans une nouvelle interview exclusive avec 45secondes.fr, Feldman a abordé l’état de la franchise du vendredi 13. Lorsqu’il a discuté des suites potentielles de ses films passés, l’ancien enfant star a déclaré qu’un nouveau vendredi 13 la suite avec le retour de Tommy est ce qui l’intéresserait le plus. Feldman ajoute également qu’un avocat lui a dit que les problèmes de droits avaient été réglés, suggérant qu’un accord a peut-être finalement été conclu.

« Je pense que si nous faisons des redémarrages, le redémarrage devrait être le redémarrage de Tommy vs Jason. Chose intéressante, un gars est venu me voir lors d’une fête, c’est vrai, il y a deux semaines, et a dit qu’il avait résolu les problèmes de droits. C’est un avocat, et il a résolu les problèmes de droits autour de vendredi 13, et que les choses s’arrangent, et maintenant ils vont pouvoir commencer à faire vendredi 13 à nouveau des films. »

Feldman dit qu’il ne peut pas dire qui lui a dit, mais si la porte s’ouvre à nouveau pour vendredi 13 pour continuer, l’acteur sera prêt pour cela. Comme Feldman nous le dit, il avait déjà collaboré avec le scénariste de The Final Chapter Barney Cohen pour étoffer le traitement de Tommy vs Jason avec Feldman reprenant le rôle de Tommy Jarvis. Il dit qu’il a même rencontré Platinum Dunes au sujet de la réalisation de ce film avant que le studio ne se prononce en faveur du redémarrage de 2009, une décision selon Feldman l’a laissé se sentir « foutu ».

« Espérons simplement qu’ils ne le feront pas comme ils l’ont fait le dernier, parce que c’était terrible. Là où ils se sont trompés, c’est qu’ils m’avaient rencontré pour faire Tommy contre Jason, comme le style H20. C’était le plan .. Ils n’ont pas suivi cette voie et ils sont allés faire cette horrible atrocité de redémarrage à la place et regardez ce que vous avez… Pour ne pas parler mal de Platinum Dunes, mais je les avais rencontrés avant de faire ce film et ils avaient m’a promis qu’ils allaient m’utiliser et ramener Tommy Jarvis dans la version qu’ils avaient initialement prévu de faire, puis tout a été rayé pour ce ridicule quoi que ce soit. »

Regarder Halloween, Corey Feldman souligne comment Jamie Lee Curtis est revenu dans de nombreux Halloween des suites héritées dans des délais variables, certains où elle est morte et d’autres où elle ne l’est pas. Il souligne ensuite que tout ce qu’il veut, c’est « une seule » suite avec un Tommy Jarvis plus âgé combattant à nouveau Jason Voorhees.

« S’ils faisaient les choses de la bonne manière et qu’ils écoutaient ce que les fans veulent vraiment, et qu’ils avaient l’oreille au sol et le pouls de ce qui se passe dans la société de la culture pop, ce qu’ils devraient faire, c’est réorganiser l’idée d’apporter Tommy de retour [40] ans plus tard pour affronter son ennemi juré de la même manière qu’ils l’ont fait avec Jamie Lee Curtis et le Halloween redémarrer. Maintenant, bien sûr, ils ont repris cette idée et l’ont refaite de cinq manières différentes… Eh bien, tout ce que nous demandons, c’est une, une suite de Tommy contre Jason. C’est tout ce que nous demandons. »

L’idée d’un film en équipe avec Tommy Jarvis et les autres survivants de la série avait également été proposée à Feldman à un moment donné. C’est une idée intéressante, bien que Feldman pense toujours que ramener tout le gang serait un peu trop, ajoutant que Tommy Jarvis — qui est apparu comme le protagoniste dans plus de films que tout autre personnage de la série — serait suffisant pour la suite potentielle au travail. Se référant au traitement écrit avec Barney Cohen, Feldman conclut en suggérant que les discussions Tommy contre Jason devraient recommencer si la bataille juridique est vraiment terminée, comme on lui a dit.

« Il y a eu l’idée que chaque survivant de chaque film Jason devrait se réunir et laisser Tommy les guider à travers cette dernière aventure contre Jason. C’était une idée qu’on m’avait dit il y a quelque temps, ce qui est bien. Je pense que même c’est un un peu hokey. Je ne pense pas que vous ayez besoin de tout ça. Moi et l’auteur original de Le dernier chapitre, Barney Cohen, s’était réuni et avait étoffé un traitement pour Tommy contre Jason et nous le proposions à Paramount et New Line il y a environ 6-7 ans, mais cela n’a tout simplement jamais abouti à cause de tous les liens et de tous les contentieux juridique en cours. Mais c’est tout, si ce truc est vraiment terminé, alors peut-être qu’il est temps de revoir cette conversation. »

Feldman n’est pas le seul vendredi 13 star intéressée à faire un autre film. Vendredi 13 Partie VI : Jason Lives Le scénariste-réalisateur, Tommy McLoughlin, a écrit un scénario pour une suite intitulée, Jason Never Dies, dans l’espoir qu’il sera celui embauché pour faire le prochain versement. Les scénaristes du redémarrage de 2009, Damian Shannon et Mark Swift, ont également une idée en tête pour une suite hivernale. Pendant ce temps, le personnage de Tommy Jarvis continue de combattre Jason Voorhees dans le Ne jamais randonner seul série de films de fans avec Jason vit l’acteur, Thom Mathews, reprenant le rôle.

Le temps nous dira si Tommy contre Jason se produira un jour, mais vendredi 13 les fans apprécieront toujours le tour de Feldman en tant que Tommy dans Le dernier chapitre.

Thèmes : vendredi 13