Corey Feldman dit que Goonies 2 ne peut pas se produire alors que les fans célèbrent le 36e anniversaire d’Original

Il est juste de dire que parmi les films emblématiques des années 80 qui méritent une suite, Les Goonies est dans le top cinq pour beaucoup de ceux qui ont grandi au cours de la décennie qui nous a donné des films familiaux incroyables. Mais alors que les fans célébraient le 36e anniversaire de la sortie du film, l’une de ses stars a encore anéanti l’espoir que cette suite se produise.

Corey Feldman, qui a joué Mouth dans l’aventure fantastique de 1985, a déclaré que Goonies 2 ne peut pas se produire à moins que le réalisateur original Richard Donner ne dirige le projet. Avec l’homme de 91 ans déclarant que son travail actuel sur une nouvelle et dernière tranche de la Arme mortelle la série sera son « chant du cygne », les chances qu’il retourne au fauteuil du réalisateur une seconde Goonies sortie semble de plus en plus improbable.

COMPRENONS-NOUS ENCORE LE JEU ? D’ailleurs, 2DAY MARQUE LA #36E ANNIVERSAIRE DU FILM #THEGOONIES ALORS COMME LA BOUCHE JE DEMANDE À U 2 RT CE TWEET EN L’HONNEUR DE #THEGOONIES36TH & LE FUTUR DES POSSIBLES SEQUEL & 4 LE SAKE DU GR8EST #NFTGAME JAMAIS CRÉÉ ! #NE JAMAIS DIRE MOURIRhttps://t.co/wVoj4jbjMr – Corey Feldman (@Corey_Feldman) 7 juin 2021

Pas plus tard qu’en 2019, la distribution originale et de nombreux fans pensaient que Les Goonies 2 Cela pourrait encore arriver à un moment donné, mais avec Feldman et sa co-vedette Sean Astin, une idée de scénario qui aurait été considérée comme « trop ​​chère » par Donner, même si Goonies ne dit jamais mourir, il semble qu’ils n’obtiennent jamais de suite non plus. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de redémarrage, comme c’est généralement le cas, mais cela s’accompagne d’un énorme avertissement de danger qui devrait être appliqué à tout film très apprécié du passé. Parler à Centrale de l’effroi, Corey Feldman avait ceci à dire.

« Eh bien, Sean Astin et Josh Brolin veulent une suite mais vous savez. C’est l’un de ces pouvoirs qui sont des choses. Chaque fois que je pensais: » D’accord, ça va vraiment arriver « , j’ai été déçu et j’ai eu le cœur brisé. Je pense que j’y ai probablement le plus cru pendant la pandémie. Parce que j’ai pensé ‘D’accord, c’est [The Goonies] anniversaire, nous avons fait deux retrouvailles en un an, nous sommes retournés et avons lu le scénario ensemble. Et [screenwriter] Chris Columbus lui-même a même déclaré lors de l’appel avec nous tous, et dans les e-mails suivants, « Les gars, je suis tellement inspiré, je suis en train d’écrire à nouveau. Comme si j’allais faire ça. Nous le faisons. Et puis, plus rien. »

En 2020, l’ensemble Goonies les acteurs, dont Feldman et Astin ainsi que Ke Huy Quan, Josh Brolin et Robert Davi, ont participé à une réunion virtuelle des Goonies pendant la première partie des arrêts de Covid19. Alors que cette apparition et d’autres ont alimenté les discussions sur un avenir pour Goonies 2, il semble que certaines choses ne sont tout simplement pas censées l’être.

Corey Feldman a poursuivi: « Je ne sais pas ce que c’est. Mais tout ce que je sais, c’est que lorsque j’ai découvert que mon cher ami Richard Donner s’était engagé à faire Arme mortelle 5 comme son chant du cygne, eh bien, cela a à peu près cousu le moulin à rumeurs là-bas. C’est fait. Nous ne pouvons pas faire [The Goonies 2] sans pour autant [Donner]. Et [Donner’s] tirer avec des armes à feu avec le Arme mortelle gens. »

« Et c’est la honte. Parce que, tout comme lorsque nous avons fait les Zooms l’année dernière, je veux dire que peu importe le nombre de cheveux gris que tout le monde a sur le visage, l’amour est toujours là. Et le sentiment de famille est toujours Et je sais que secrètement, chacun de nous pleure la nuit en souhaitant qu’il y ait cette magie [The Goonies 2] script atterrissant à notre porte le lendemain. Mais malheureusement et malheureusement, il n’est toujours pas arrivé. »

Pendant le Goonies Réunion virtuelle de 2020, Steven Spielberg a commenté que la principale raison pour laquelle la suite n’avait jamais eu lieu était très simple; ils n’avaient pas trouvé d’idée meilleure que Les Goonies ils ont fait toutes ces années. Si seulement plus de gens adoptaient la même position, nous nous retrouverions probablement avec quelques suites de moins qui n’auraient vraiment pas dû être faites.

Alors qu’une suite peut lentement naviguer vers le coucher du soleil aux échos de « Hé les gars », les fans du film ont passé la journée à tweeter et à publier des souvenirs pour célébrer le 36e anniversaire, tandis que sur TikTok, l’utilisateur super-fan Paul Johnston -Naylor, qui s’appelle GoonieDad, a encouragé tout le monde à célébrer avec lui en créant leur propre copie du film. Découvrez-en quelques-uns ci-dessous.

