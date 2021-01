Core i7 vs Ryzen 4000: quel processeur mobile est le plus rapide dans Photoshop, Premiere et Lightroom

Tout comme les joueurs veulent que leurs ordinateurs portables fonctionnent Crysis, les créateurs veulent que leurs ordinateurs portables exécutent Adobe Creative Cloud sans accroc. Le choix était facile quand Intel dominait les processeurs mobiles, mais Ryzen d’AMD est maintenant un formidable nouveau venu. Est-ce que celui que votre ordinateur portable utilise? Nous avons décidé d’exécuter Photoshop, Lightroom et Premiere via deux suites de référence pour voir quel processeur mobile fonctionne le mieux.

Ce qui suit est une série de graphiques, et ils valent la peine d’être parcourus si vous vous souciez des nuances des performances des applications. Mais si vous souhaitez passer au test qui vous intéresse le plus ou passer directement à la conclusion, utilisez les liens utiles ci-dessous.

Les benchmarks: Procyon et Pugetbench

La première suite, et le «petit nouveau» sur le bloc de référence, est Procyon d’UL (prononcé «PRO-see-on.»). Fabriqué par la même société qui édite le populaire 3DMark, Procyon dispose de deux modules. Le premier est un module d’édition de photos qui exécute Photoshop et Lightroom Classic via un ensemble de scripts. Le deuxième module mesure les performances d’Adobe Premiere Pro. Le benchmark n’a pas de version gratuite et son prix est principalement destiné aux professionnels.

La deuxième référence est le Puget Bench de Puget System. Puget Systems est un constructeur de postes de travail basé à Washington qui a développé sa propre suite de référence pour aider ses clients. La société propose une version payante et une version publique gratuite de Puget Bench; nous avons utilisé ce dernier.

Il est important de noter que Procyon et Puget Bench ne sont pas des tests synthétiques. Pour les exécuter, vous devez avoir installé les applications Adobe. Les deux suites de tests exécutent ensuite les applications via un ensemble de tests scriptés.

Nos ordinateurs portables de test

Les ordinateurs portables que nous avons utilisés pour nos tests ont été choisis pour représenter une variété de processeurs, et des graphiques à la fois discrets et intégrés:

La liaison non-produit Prestige 14 EvoRemove de MSI est équipée d’un Core i7-1185G7 4 cœurs de 11e génération avec graphiques Iris Xe, de 16 Go de mémoire LPDDR4X / 4267, d’un SSD PCIe Gen 4 de 512 Go et d’un écran FHD de 14 pouces. Il pèse 2,7 livres.

L’ancienne Prestige 14 de MSI est équipée d’un Core i7-10710U de 10e génération à 6 cœurs, d’une carte graphique GeForce GTX 1650 Max-Q, de 16 Go de mémoire LPDDR3 / 2133, d’un SSD PCIe 3.0 de 1 To et d’un écran 4K de 14 pouces. Il pèse 2,8 livres.

Le Yoga Slim 7 de Lenovo possède un Ryzen 4800U à 8 cœurs avec des graphiques Radeon, 16 Go de mémoire LPDDR4X / 4267, un SSD PCIe 3.0 de 512 Go, un FHD de 14 pouces et un poids de 3,1 livres.

L’Asus ROG Zephyrus G14 comprend un Ryzen 9 4900HS à 8 cœurs (parfois mal saisi comme « 4800HS » dans les graphiques qui suivent), une carte graphique GeForce RTX 2060 Max-Q, 16 Go de mémoire DDR4 / 3200, un SSD PCIe 3.0 de 1 To, un 14 -Écran FHD pouces, et un poids de 3,6 livres.

L’Acer Predator Triton 500 avec un processeur Core i7-10750H à 6 cœurs de 10e génération, une carte graphique GeForce RTX 2080 Super Max-Q, 32 Go de mémoire DDR4 / 3200, un SSD PCIe 3.0 de 1 To et un écran FHD de 15,6 pouces à 300 Hz. Il pèse 4,6 livres.

Cette sélection nous offre un joli mélange de processeurs AMD et Intel, ainsi que trois niveaux de performances des cartes GeForce de Nvidia. Il est un peu difficile de comprendre ce qui entraîne exactement des changements de performance, mais nous pouvons faire des suppositions éclairées. Normalement, nous n’opposerions pas un ordinateur portable de 4,6 livres avec le GPU le plus puissant de Nvidia à un ordinateur portable de 2,7 livres avec des graphiques intégrés, mais dans ce cas, nous voulons voir exactement ce que vous obtenez en échange du poids supplémentaire.

Il est également important de noter qu’il n’y a pas de vraie «bonne réponse» lorsque vous essayez de déterminer les performances en fonction d’applications aussi vastes que la suite d’Adobe. Ce que vous faites dans Photoshop, Lightroom ou Premiere peut ne pas être ce que quelqu’un d’autre fait dans ces applications et peut donner des résultats différents. Les références nous aident à comparer de manière cohérente, mais votre kilométrage variera.

Édition de photos UL Procyon

Le module d’édition d’image de Procyon regroupe les résultats Photoshop et Lightroom dans le même score global. Le test complet prend environ 20 minutes à s’exécuter.

Les ordinateurs portables équipés de processeurs AMD sont représentés par un groupement de barres rouges, au-dessus d’un groupement d’ordinateurs portables Intel dans des barres bleues. Certains ordinateurs portables ont plusieurs barres pour afficher les performances à différents paramètres du processeur. Dans tous les cas, une barre plus longue indique des performances plus élevées.

En regardant les résultats, nous pouvons voir le MSI Prestige 14 Evo et son Core i7-1185G7 en tête parmi les ordinateurs portables plus petits et plus légers, battant à la fois le MSI Prestige 14 de la génération précédente avec le Core i7-10710U de 10e génération et la GeForce GTX 1650 Max- Q, et l’ordinateur portable Lenovo Yoga Slim 7 fin et léger avec Ryzen 7 4800U.

L’autre tendance que nous voyons dans le test de retouche photo de Procyon est l’importance du GPU. L’Asus ROG Zephyrus G14 et l’Acer Predator Triton 500 bénéficieront probablement d’un très bon coup de pouce grâce à leurs graphiques GeForce.

Le graphique ci-dessous est divisé en deux catégories: le traitement par lots (barre rouge), qui est entièrement effectué dans Lightroom, et la retouche d’image (barre bleue), qui est entièrement effectuée dans Photoshop.

Le plus grand ordinateur portable de jeu Acer Predator Triton 500 avec son GPU rapide mène ici. L’ordinateur portable Tiger Lake MSI Prestige 14 Evo de 11e génération a un avantage décent par rapport à l’ancien MSI Prestige 14 et au Lenovo Yoga Slim 7, et il peut même surpasser le Ryzen 9 4900HS et le GeForce RTX 2060 Max-Q dans l’Asus ROG Zephyrus G14.

Une chose que nous ne savons pas est si le SSD PCIe 4.0 du MSI Prestige 14 Evo porte une certaine responsabilité quant aux performances. Notre instinct dit que la vitesse du lecteur a rarement été un goulot d'étranglement, mais le stockage pourrait beaucoup aider l'ordinateur portable de Tiger Lake.

Procyon Premiere Performance

Nous terminerons les résultats de Procyon avec un regard sur son test vidéo. Procyon tâches Premiere avec l’exportation de quatre fichiers: deux sont H.264 utilisant le préréglage YouTube avec une qualité de rendu maximale, et deux utilisent H.265 et exportent vers un fichier de résolution UHD 4K, toujours avec une qualité de rendu maximale. Le fichier source est une vidéo 4K avec des couleurs lumétriques et une correction du bruit appliquées aux clips. D’autres clips utilisent le vrillage de filtre, le flou gaussien, la dissolution croisée et le mouvement appliqué, ainsi que le recadrage, l’équilibre des couleurs, le flou rapide, la netteté.

Si vous ne regardez que ce graphique (qui inclut l’exécution d’ordinateurs portables plus petits en utilisant leurs paramètres de refroidissement par défaut et de performance disponibles), vous savez que les ordinateurs portables avec des graphiques discrets gagnent, avec le GeForce RTX 2080 Super de l’Acer Predator Triton 500 en premier et l’Asus ROG Zephyrus G14. GeForce RTX 2060 à la deuxième place. Étonnamment, la GeForce GTX 1650 ne donne pas à la Prestige MSI 14 la victoire que vous attendez. Le Tiger Lake de 11e génération du MSI Prestige 14 Evo avec seulement 4 cœurs surpasse étonnamment le Lenovo Yoga Slim 7 avec un Ryzen 7 4800U à 8 cœurs à l’intérieur.

IDG Le script de Procyon pour Adobe Premiere remet en fait le Ryzen 7 4800U à 8 cœurs au L.

Il y a un peu plus dans l’histoire de Procyon. Comme nous l’avons dit ci-dessus, les clips ont divers filtres d’effets appliqués et sont également divisés en deux sections. L’un est fait pour être accéléré par les cœurs graphiques – discrets ou intégrés, nous soupçonnons – ainsi que par ce qui semble être un encodage CPU conventionnel.

Pour les encodages GPU, ceux qui sont les plus rapides ouvrent la voie. Les ordinateurs portables avec GeForce RTX 2080 Super, GeForce RTX 2060 et GeForce GTX 1650 glissent dans une séquence 1, 2, 3 soignée. Vous pouvez voir les résultats dans les barres violettes et rouges ci-dessous (les barres plus courtes sont préférables, car les scores indiquent combien de temps il a fallu pour encoder les vidéos).

Dans les deux exportations gourmandes en processeur en vert et bleu, les deux puces Ryzen à 8 cœurs fonctionnent plutôt bien. En regardant la barre bleue pour l’exportation H.264, l’Asus ROG Zephyrus 14 Ryzen 9 4900HS franchit la ligne d’arrivée en premier, suivi de près par Acer Predator Triton 500 avec le Core i7-10750H à 6 cœurs et le Lenovo Yoga Slim 7 8- noyau Ryzen 7 4800U. Le Tiger Lake à 4 cœurs de 11e génération du MSI Prestige 14 Evo et le Comet Lake U à 6 cœurs de 10e génération de son prédécesseur Prestige 14 occupent l’arrière.

Cette vidéo 1080p est cependant une série assez courte. L’exportation vers le codec H.265 beaucoup plus intense à 4K (barre verte) prend notre encodage d’environ 10 à environ 72 minutes. Le gagnant surprise pour cet encodage H.265 est le Core i7-1185G7 à 4 cœurs de 11e génération du MSI Prestige 14 Evo, qui remporte une solide victoire sur les deux ordinateurs portables dotés de processeurs Ryzen 4000 à 8 cœurs. Les deux anciens processeurs 14 nm de 10e génération viennent en dernier, mais pas de beaucoup, ce qui nous fait penser que les effets visuels basés sur le processeur que Premiere applique aux vidéos sont un facteur important ici. C’est aussi pourquoi, franchement, nous pensons que le processeur Tiger Lake de 11e génération fait aussi bien qu’il le fait.

Conclusion de Procyon

En regardant Procyon dans son ensemble, il est clair qu’avoir un GPU rapide pris en charge par les produits Adobe aide – parfois beaucoup. Nous dirions également que si le Ryzen 4000 d’AMD peut surpasser le Tiger Lake de 11e génération d’Intel, il ne le fait pas toujours là où vous vous attendez. Photoshop, qui repose encore largement sur un nombre de fils de fil plus léger et des horloges éclatées, continue de favoriser Tiger Lake.

Si nous devions déclarer un gagnant parmi les ordinateurs portables sans puce graphique, nous le donnerions à Tiger Lake de 11e génération d’Intel. Le Ryzen 4000 d’AMD fonctionne avec compétence, mais sa force reste dans les performances multicœurs.

Si nous achetions un ordinateur portable basé uniquement sur Procyon, cela dépendrait en grande partie de la répartition du travail. Si votre travail se déroule principalement dans les applications Adobe, le Tiger Lake de 11e génération semble être le gagnant général. Cependant, si vous effectuez également des travaux multi-threads tels que la modélisation 3D, le Ryzen 4000 à plus de cœurs peut faire les deux.

Continuez à lire pour voir comment Pugetbench met les ordinateurs portables à l’épreuve.

