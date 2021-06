Core i7 vs Core i9 : quel processeur d’ordinateur portable haut de gamme devriez-vous acheter ?

Lorsque vous achetez un ordinateur portable de jeu haut de gamme, un choix fondamental est d’acheter un modèle avec un processeur Core i7 ou Core i9. Le processeur Core i7 est puissant, mais le Core i9 est censé être le plus performant, la machine extrême, généralement avec un supplément correspondant.

Lorsque vous vous concentrez sur le processeur, il s’agit de performances, et deux facteurs principaux affectent cela : le mégahertz ou la vitesse d’horloge à laquelle le processeur fonctionne et la quantité de cœurs de calcul dont il dispose. Dans les ordinateurs portables, une autre contrainte très importante est le refroidissement, qui peut jeter une clé à molette dans tout cela.

Nous vous aiderons à décider quel processeur d’ordinateur portable vous convient le mieux, avec des informations sur les Core i7 et Core i9 des trois dernières générations de processeurs d’Intel, et qui est probablement le meilleur choix pour votre ordinateur portable. En commençant par le dernier et en remontant…

11e génération : Core i9 contre Core i7

Le Tiger Lake H de 11e génération d’Intel marque une étape majeure : Intel passe enfin de la même formule de processus 14 nm qu’elle utilise pour ses processeurs de classe H depuis 2015 à son processus SuperFin 10 nm le plus avancé. Nous attendions ce changement depuis des années.

Core i7 de 11e génération et prix abordable

Maintenant qu’Intel a enfin une puce de performance de 10 nm pour se vanter, un grand nombre d’ordinateurs portables Tiger Lake H ont été annoncés. Certains sont déjà arrivés dans les magasins, y compris l’Acer Predator Triton 300 SE fin, léger et étonnamment abordable que nous avons déjà examiné.

Vous pouvez voir la programmation ci-dessous. Toutes les puces Tiger Lake H sont des processeurs à 8 cœurs, un autre changement par rapport aux générations précédentes, où le nombre de cœurs a aidé à définir les attentes de performances de différentes puces de la même famille.

Intelligence Tous les processeurs pour ordinateurs portables Intel Tiger Lake H de 11e génération utilisent un processus de fabrication de 10 nm et ont 8 cœurs.

Les différences d’horloge sont également rares. Le Core i7-11800H culmine à 4,6 GHz, tandis que le Core i9-11980HK peut atteindre 5 GHz, soit une augmentation d’environ 8,6% de la vitesse d’horloge. Ce n’est pas mal, mais si l’on considère que les deux sont des processeurs à 8 cœurs, le Core i9 n’est pas convaincant pour la plupart des utilisateurs.

Il y a cependant un autre cas à faire pour le Core i9. Le Core i9-11980HK offre la puissance de conception thermique (TDP) en option de 65 watts. Ce TDP plus élevé n’est disponible que sur le Core i9 haut de gamme, ce qui signifie que dans un ordinateur portable capable de gérer les exigences d’alimentation et de refroidissement, il peut en effet offrir des vitesses d’horloge plus élevées et soutenues qu’une version Core i7.

Un tel ordinateur portable serait probablement plus épais et plus grand, cependant. Donc, si vous regardez deux ordinateurs portables minces, l’un avec un Core i9 et l’autre avec un Core i7, la marge thermique et électrique ne fera probablement pas la différence.

Gagnant de la 11e génération : pour la plupart des utilisateurs, Core i7

10e génération : Core i9 contre Core i7

Avec la famille Comet Lake H de 10e génération, Intel est resté bloqué à 14 nm. L’astuce qu’il a tirée cette fois était d’offrir des processeurs à 8 cœurs dans son Core i7 ainsi que dans ses processeurs Core i9, offrant aux utilisateurs un plus grand potentiel de performances sans avoir à payer pour la puce la plus chère.

Core i7 de 10e génération et tout le RVB

Même si les ordinateurs portables de 11e génération commencent à sortir, vous pouvez toujours trouver de bons produits avec des processeurs de 10e génération, y compris l’ordinateur portable de jeu MSI GE76 que nous avons examiné plus tôt cette année. Avec son processeur rapide et son processeur graphique époustouflant de 155 watts, cet ordinateur portable vit haut et fort. Il porte même son RVB sur le bord avant.

Vous pouvez voir les quatre processeurs de classe H à 8 cœurs de 10e génération ci-dessous.

Intelligence Les puces Core i7 et Core i9 de 9e génération offrent le même nombre de cœurs et des vitesses d’horloge proches, ce qui signifie qu’il y a peu de différence pour la plupart des utilisateurs.

Comme pour les puces de 11e génération, les cœurs et les vitesses d’horloge proches signifient que les différences entre Core i7 et Core i9 sont minimes pour la plupart des utilisateurs. Avec une horloge boost maximale de 5,3 GHz pour le Core i9-10980HK et de 5 GHz pour le Core i7-10870H, la différence entre les deux puces est d’environ 6% sur le papier. À moins que vous n’ayez besoin de pousser votre PC au maximum, cela ne vaut probablement pas l’argent supplémentaire pour le Core i9 de 10e génération.

Gagnant de la 10e génération : pour la plupart des utilisateurs, Core i7

9e génération : Core i9 contre Core i7

Avec la 9e génération de processeurs de classe H pour ordinateurs portables Coffee Lake Refresh, Intel étirait toujours le processus 14 nm aussi loin que possible. Un Core i9 vous a donné des horloges plus élevées (jusqu’à 5 GHz) et a également indiqué 8 cœurs de processeur.

Ordinateur portable de jeu fin, léger et rapide

Bien sûr, cette puce est sortie il y a deux ans, mais vous pouvez toujours la trouver dans de bons ordinateurs portables de jeu, y compris le XPG Xenia 15, qu’Intel a aidé à concevoir. Il est fin, léger et rapide, et il arbore également un GPU Nvidia RTX.

Vous pouvez voir ci-dessous les meilleures puces Core i7 et Core i9 de classe H.

Intelligence Dans la 9e génération de processeurs de classe H, Core i9 signifiait deux cœurs de processeur supplémentaires par rapport au Core i7.

La différence entre le Core i9-9880HK à 8 cœurs, 4,8 GHz et le Core i7-9850H à 6 cœurs de 4,6 GHz est d’environ 4% en termes de vitesse d’horloge, une différence que peu de personnes seraient en mesure de faire la différence dans l’utilisation réelle. Ces deux processeurs étaient courants dans les ordinateurs portables professionnels.

La plupart des ordinateurs portables grand public ont eu le choix entre le Core i9-9980HK à 8 cœurs 5 GHz et le Core i7-9750H à 6 cœurs 4,5 GHz. Cela s’est ajouté à une différence d’horloge de 11% entre les processeurs, ce qui est manifestement plus rapide et mesurable, bien que nous dirions encore une fois que la plupart ne pouvaient pas sentir la différence.

La différence de nombre de cœurs, cependant, rapporterait souvent beaucoup plus d’avantages dans les applications multithread. Nous avons enregistré des scores dans un ancien XPS 15 avec un Core i9-9980HK jusqu’à 42% plus rapide dans le test de modélisation 3D Cinebench R20 qu’un ordinateur portable de jeu configuré avec un Core i7-9750H. Dans une charge de travail plus lourde qui chauffe le Core i9 à 8 cœurs, l’écart de performances se réduit à seulement 7 %. De toute évidence, la conception de l’ordinateur portable compte beaucoup ici. Vous pourriez au moins plaider en faveur de 8 cœurs contre 6 cœurs dans certains scénarios.

Gagnant de la 9e génération : à égalité entre le Core i9 et le Core i7, selon vos besoins

Remarque : lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur les liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de liens d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂