Cordae écrit sa propre histoire sur “Les paraboles”

L’un des jeunes rappeurs les plus respectés du jeu, Cordae a un monde de succès devant lui. Il se prépare pour une année incroyable en 2021, célébrant son anniversaire cet été avec la sortie de son dernier single “Gifted”, mettant en vedette Roddy Ricch, et maintenant il se rapproche de la sortie inévitable de son album avec une autre goutte.

Après avoir taquiné de la nouvelle musique sur les réseaux sociaux, Cordae est de retour avec “The Parables”. Le single est percutant, Cordae faisant ses preuves par son lyrisme pointu et sa narration intelligente. Le jeune homme de 23 ans raconte l’histoire de sa vie, réalisant que même malgré cela, certaines personnes pourraient ne pas écouter. Pourtant, il enregistre ses plus grandes chutes, y compris les vols et plus, tout en gardant les yeux rivés sur l’avenir et où il peut se trouver.

La sortie de la chanson était accompagnée d’un nouveau clip vidéo, qui montre le rappeur recréant certaines de ses plus grandes erreurs.

Écoutez la nouvelle version ci-dessous et restez à l’écoute pour en savoir plus sur le rappeur nominé aux GRAMMY. Son suivi officiel de Le garçon perdu semble être en route.

Paroles de citations:

D’abord et avant tout, pour chaque porte ouverte, une porte se ferme

Battre un *** a, prendre ses Bordeaux, améliorer ma garde-robe

Et le Seigneur sait vivre comme ça, ça mène une courte route

Une impasse, ou une prison, où nous allions

Au lieu de cela, quand j’ai eu du pain, je l’ai rompu avec des frères

Les yeux ouverts, quitte la maison, bouge comme un vétéran

J’ai fait quelques dollars à partir des montées, ma n *** comme flexin ‘

N *** a eu un problème, alors je peux faire quelques corrections