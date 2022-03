‘Corazón Guerrero’ : synopsis, protagonistes, heure et date de sortie

Le feuilleton sera diffusé par Las Estrellas et réalisé par Salvador Mejía. De quoi ça parle?

« Coeur de guerrier » est l’un des romans mexicains qui est sur le point d’atteindre les écrans de Les étoiles qui est réalisé par Salvador Mejía et met en vedette Alexandra Espinosa près de Gonzalo García Vivanco. Le mélodrame sortira le Lundi 28 mars à 16h30.

Maintenant, Las Estrellas a promu ce mardi l’affiche de la série où on la voit Spinoza en compagnie des trois principaux hommes de l’histoire –Vivanco, Christian de la Campa et Rodrigo Guirao– et les actrices Altaïr Jarabo et Oka Giner.

Auparavant, Espinoza avait accordé une interview à Ernesto Buitron News et assuré que « Ce projet a des acteurs de premier ordre, je sens vraiment que j’ai été béni, je me sens bien à l’abri, je suis très reconnaissant à Salvador de m’avoir donné l’opportunité. Je comprends que beaucoup de gens ici au Mexique ne me connaissent pas parce que j’ai travaillé aux États-Unis, mais je suis plus mexicain que la tortilla (rires). ».

De quoi parlera ‘Corazón Guerrero’ ?

Coeur de guerrier Il racontera l’histoire des frères Guerrero : Jesús, Damián et Samuel, qui, à la mort de leur père, ont été donnés en adoption à différentes familles. Quelque temps plus tard, Jesús revient avec ses frères et, devant la tombe de son père, ils jurent de punir Augusto Ruiz Montalvo, qui a détruit sa famille.

Qui fait partie de ‘Corazón Guerrero?

Incontestablement, le roman est composé d’un grand casting et a même le retour de Gaby Spanicqui était surtout connu pour jouer les rôles antagonistes dans les romans mexicains.

Alexandra Espinosa donnera vie à Mariluz García, une jeune femme courageuse qui cherche à s’améliorer, à avancer avec optimisme, courage avec sa mère et sa grand-mère les Garcías.

Rodrigo Guirao Diaz Damián Guerrero est le milieu des frères Guerrero, beau, avec un caractère rebelle.

chrétien du camp Samuel Guerrero est le plus jeune des frères Guerrero, un jeune homme noble et naïf qui va bientôt rencontrer l’amour.

Gonzalo García Vivanco donnera vie à ‘Jesús Guerrero’, l’un des frères qui a plus d’ambition de vengeance et tombera amoureux de Mariluz García.

Natalia Espéron Ce sera Guadalupe García, mère de Mariluz, une femme aimante et travailleuse qui sait jouer le rôle de mère, il y a quelque temps, elle a décidé de ne pas révéler sa grossesse à Augusto Ruiz Montalvo et fait avancer sa fille. Guadalupe a cessé de croire en l’amour, même si elle rencontrera un homme instruit qui reconquiert son cœur.

Altaïr Jarabo Elle incarnera Carlota Ruiz Montalvo, une femme égoïste et manipulatrice qui obtient tout ce qu’elle veut. Depuis qu’elle est enfant, elle a eu le soutien inconditionnel de son père, qu’elle manipule avec le traumatisme qu’elle a subi dans son enfance.

Oka Giner jouera Doménica, une jeune femme généreuse qui a préféré vivre loin de sa famille. Après son retour dans la résidence familiale, la haine de Carlota, sa demi-sœur, va commencer, qui la menace de révéler son secret.

Eduardo Yanez Il jouera Octavio Sánchez, père des frères Guerrero.

