Copshop vient Guns Blazing en numérique, Blu-ray et DVD en décembre

Copshop mettant en vedette Gérard Butler (Groenland, Angel est tombé) et Frank Grillo (Le gris, la purge : l’anarchie) propose « un film d’action amusant comme l’enfer » dans ce thriller à couper le souffle. Certifié Fresh sur « Rotten Tomatoes », ce film d’action de style shoot them up d’Open Road Films et Briarcliff Entertainment est rempli de rebondissements choquants qui emmènent le public dans un voyage passionnant avec une action non-stop et des cascades intenses du début à la fin. Si cela ne vous a pas convaincu, jetez un œil à la remorque des montagnes russes !

Que dit Butler à propos de son rôle dans Copshop? « Pour que j’aie la chance d’aller jouer le méchant, le tueur à gages, un tueur, brutal, mais avec des éléments surprenants dans son personnage … vous mettez essentiellement tous ces fous dans une seule pièce et avez cette impasse, Je pensais que nous pourrions obtenir quelque chose qui pourrait être vraiment amusant, passionnant, excitant, effrayant, scandaleux, surréaliste et finir par un chaos total. Comment pouvez-vous ne pas vouloir voir ça ? »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Directeur de Une équipe, de Joe Carnahan Copshop rentre à la maison juste à temps pour les vacances et est une attraction à sensations fortes que les consommateurs voudront regarder encore et encore. Hurlant à travers le désert du Nevada dans une Crown Vic criblée de balles, l’escroc rusé Teddy Murretto (Frank Grillo; Le gris, La purge : l’anarchie) élabore un plan désespéré pour se cacher du tueur à gages mortel Bob Viddick (Gerard Butler; Groenland, Angel est tombé). Il donne un coup de poing à l’officier recrue Valerie Young (Alexis Louder; La guerre de demain, Harriet) pour se faire arrêter et enfermer dans un poste de police d’une petite ville. Mais la prison ne peut pas protéger Murretto longtemps. Viddick prépare son propre chemin vers la détention, attendant son temps dans une cellule voisine jusqu’à ce qu’il puisse terminer sa mission.

Lorsque l’arrivée d’un assassin concurrent (Toby Huss ; Arrêter et attraper le feu, Aube de sauvetage) déclenche un chaos total, les menaces croissantes obligent Viddick à faire preuve de créativité s’il veut terminer le travail et échapper à la situation explosive. Avec l’achat de Copshop sur disque ou numérique, les fans sont éligibles pour gagner des points vers des récompenses spéciales via le programme Universal All-Access Rewards. Les membres peuvent échanger leurs points contre des films numériques, des objets de collection signés, des coffrets, gagner des prix exclusifs et plus encore ! Pour une inscription gratuite et des détails, veuillez visiter www.MyUniversalRewards.com.

Copshop sera disponible en Blu-ray, DVD et Digital. Le Blu-ray libère la puissance de votre téléviseur HD et constitue le meilleur moyen de regarder des films à la maison, avec une résolution d’image 6 fois supérieure à celle d’un DVD, des extras exclusifs et un son surround de qualité cinéma. Le numérique permet aux fans de regarder des films n’importe où sur leurs appareils préférés. Les utilisateurs peuvent acheter ou louer instantanément.

L’application numérique Movies Anywhere simplifie et améliore la collection de films numériques et l’expérience de visionnage en permettant aux consommateurs d’accéder à leurs films numériques préférés en un seul endroit lorsqu’ils sont achetés ou échangés auprès des détaillants numériques participants. Les consommateurs peuvent également utiliser les codes de copie numérique trouvés dans les packages de disques Blu-ray et DVD éligibles des studios participants et les diffuser ou les télécharger via Movies Anywhere. Movies Anywhere est disponible uniquement aux États-Unis.

Copshop sera disponible en version numérique le 23 novembre 2021 et sur Blu-ray et DVD le 7 décembre 2021 chez Universal Pictures Home Entertainment.

Sujets : Copshop