Coppola en a terminé avec la franchise The Godfather, veut faire un film sur l’avenir

Au cours des années, Le Parrain III, L’ambitieuse conclusion de Francis Ford Coppola à l’histoire de Michael Corleone, est devenue quelque chose comme un exemple par défaut de ne pas faire une suite. Malgré les critiques du public moins que brillantes, la simple mention du film suffit pour lancer de nouveaux débats même après 30 ans de sa sortie et même Paramount Pictures est tout pour une suite. Mais Coppola a avoué qu’il n’avait pas l’intention de revisiter la franchise et qu’il avait « fini » de créer plus Le parrain des films.

Récemment une version recoupée des années 1990 Le Parrain III, Le parrain de Mario Puzo, Coda: La mort de Michael Corleone a obtenu une sortie en salles limitée avec des critiques positives, même si beaucoup ont observé que la nouvelle version n’a pas beaucoup changé. La sortie du film a laissé place à de nouvelles discussions sur un quatrième film de la franchise. Alors que Paramount n’a pas de plans actuels, ils ont souligné que « compte tenu de la puissance durable de son héritage, il reste une possibilité si la bonne histoire émerge. »

Mais Francis Ford Coppola a fortement confirmé ses sentiments antérieurs concernant les futurs films de la Parrain Saga- il ne dirigera aucun d’entre eux si jamais ils se produisent.

« Moi et ‘Le Parrain’ avons fini maintenant. [screenwriter] Mario Puzo a écrit que nous ne l’avons jamais utilisé. Mais je ne possède pas «The Godfather», Paramount possède «The Godfather», et ils pourraient bien décider de faire plus de films. Je sens que j’ai fait ma trilogie. J’ai d’autres poissons à faire frire. Sortir un film, c’est comme suivre une équipe sportive. Vous soupirez toujours. Le soulagement suit toujours la sortie d’un film, même si c’est un sentiment de découragement. «

Coppola avait déclaré précédemment que Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone est « une reconnaissance de Mario et de mon titre préféré et de nos intentions originales pour ce qui est devenu ‘The Godfather: Part III’. » Il a travaillé dur pour perfectionner la finale mise à jour de son Le parrain trilogie, comprenant une numérisation 4K du négatif original, une restauration image par image de l’ancienne et de la nouvelle version, ainsi que la formulation d’un nouveau début et d’une nouvelle fin. Mais le cinéaste a précisé qu’il n’était pas intéressé à pousser la franchise plus loin car il voulait «faire un film sur l’avenir».

«Vous connaissez la citation d’Alfred, Lord Tennyson? ‘Car j’ai plongé dans le futur, aussi loin que l’œil humain pouvait voir, j’ai vu la vision du monde, et toutes les merveilles que ce serait …’ C’est le film que je veux faire . Cela s’appellerait «Mégalopole» », at-il ajouté. « J’ai 81 ans alors j’espère avoir assez d’années pour y arriver. Je veux donner aux enfants du monde une vision de l’avenir qui est belle. C’est positif. C’est un paradis sur Terre parce que je pense vraiment que nous pouvons avoir ça. «

Mario Puzo’s The Godfather Coda: La mort de Michael Corleone est actuellement dans les cinémas et devrait faire ses débuts en numérique ainsi qu’en Blu-ray à partir du 8 décembre 2020. Cette nouvelle nous parvient via The Guardian.

