Copier du texte à partir d’un PDF : Comment ça marche

Les PDF sont pratiques car ils ne peuvent pas être modifiés aussi facilement et nécessitent peu d’espace de stockage, même avec de nombreuses images et autres. Cependant, si vous souhaitez toujours copier des textes à partir de fichiers PDF, cela peut poser des problèmes. Nous révélons à quel point c’est possible.

Par Sébastien Weber

Quiconque partage son document au format PDF avec d’autres souhaite généralement empêcher la modification du fichier. Néanmoins, il se peut que le destinataire veuille traiter le texte et doive donc le recopier dans Word and Co. C’est fondamentalement simple, mais il y a des cas où quelques astuces sont nécessaires.

Vérifier les paramètres de sécurité

Avant d’essayer de copier du texte d’un PDF dans Word ou Excel et d’autres programmes, vous devez vérifier les paramètres de sécurité.

Pour ce faire, le plus simple consiste à ouvrir le PDF avec Acrobat Reader, qui peut être téléchargé gratuitement sur le site Web du fabricant. Mais attention : bien qu’Acrobat soit l’inventeur du format PDF, Acrobat Reader ne sert en réalité qu’à ouvrir et visualiser des PDF. L’édition n’est possible qu’avec le programme payant Acrobat Pro.

Si vous avez ouvert le PDF avec Acrobat Reader, cliquez avec le bouton droit n’importe où dans le document, puis sélectionnez « Propriétés du document ».

Une fenêtre s’ouvrira dans laquelle vous sélectionnerez l’onglet « Sécurité ». Là, le programme répertorie toutes les restrictions possibles et quel paramètre le créateur du PDF a choisi. Ici, vous pouvez également voir si la copie de contenu est autorisée ou non.

Copier des textes de PDF vers Word et Excel

Dans le cas où la copie de contenu est autorisée, cela fonctionne très simplement : marquez le texte dans le PDF que vous souhaitez transférer vers Word ou Excel and Co. Après cela, faites un clic droit sur le texte en surbrillance, sélectionnez « Copier » puis passez à Word ou à un autre programme de votre choix. Une fois là-bas, cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l’option « Coller ».

Alternativement, après avoir sélectionné le texte dans le PDF, vous pouvez également utiliser le raccourci CTRL et C pour copier, tandis que dans Word, vous appuyez sur CTRL et V pour coller. Dans la plupart des cas, cependant, la copie du contenu d’un PDF vers un autre programme n’adopte pas le formatage de manière optimale. Par conséquent, vous devez toujours vérifier les textes copiés pour les sauts de ligne inutiles et autres après les avoir transférés vers Word ou Excel.



PDF



Photo : © Adobe Stock/momius 2018



Copier des textes à partir d’un PDF protégé

Dans le cas où le PDF ne permet pas la copie de contenu, les choses ne deviennent que légèrement plus délicates. Cependant, la condition préalable est que l’impression du PDF soit autorisée. Ensuite, il est préférable d’ouvrir le PDF avec le navigateur Internet Chrome et de rechercher le menu via les trois points dans le coin supérieur droit. Vous y trouverez l’option « Imprimer ».

Mais au lieu d’imprimer réellement le PDF, vous sélectionnez l’option « Enregistrer au format PDF » au lieu de votre imprimante dans l’élément de menu « Cible », puis cliquez sur « Imprimer ». Maintenant, vous sélectionnez où le nouveau PDF doit être stocké, puis ouvrez-le et suivez les étapes décrites ci-dessus, car les paramètres de sécurité ne sont pas adoptés de cette manière.

Cependant, si l’impression est également bloquée, cette astuce ne fonctionnera pas. Dans ce cas, nous recommandons l’outil en ligne Online2PDF. Là, vous pouvez télécharger le PDF protégé et disposer d’un large éventail de formats dans lesquels vous pouvez convertir le PDF, qu’il s’agisse toujours d’un PDF, d’un fichier image ou même d’un fichier Word.

Si vous souhaitez simplement annuler la protection, conservez le format PDF et assurez-vous simplement qu’aucun bloc n’est stocké dans l’élément de menu « Protection ». Ensuite, vous cliquez sur « Convertir » et pouvez ensuite imprimer le PDF comme décrit ou copier le contenu.

résumé