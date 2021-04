Copie rare de « Super Mario Bros. » bat le record des enchères

Une copie rare de Super Mario Bros. pour la NES, elle s’est vendue 660 000 € aux enchères.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Anthony Mackie pensait qu’il avait été renvoyé du MCU

La vente, qui a été réalisée par Heritage Auctions, en fait la vente de jeux vidéo de collection la plus chère de tous les temps, doublant le prix du rare prototype de Nintendo Play Station qui a été vendue en 2020, selon Polygon.

La rareté du jeu était due à un certain nombre de facteurs, notamment son âge, sa rareté, le fait qu’il était scellé en usine et livré avec son onglet de vente au détail. Selon le site d’évaluation des jeux Wata, la copie a obtenu une note de 9,6 pour l’état et une note A + pour la qualité du sceau.

Cette copie spécifique est apparue entre le lancement de la console aux États-Unis entre le milieu et la fin de 1986, lorsque Nintendo a ajouté son symbole de marque aux boîtes au début de 1987.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kamen Rider aura son premier anime « Fuuto Pi » en 2022

La liste Heritage Auctions explique exactement pourquoi la copie s’est vendue autant: « Il ne s’agit que de la quatrième version de Super Mario Bros. jamais produite, et sa fenêtre de production était remarquablement courte. »