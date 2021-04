Copie de la célèbre structure de Teotihuacan découverte dans la ville maya

Une pyramide et une cour découvertes dans la ville maya de Tikal ont peut-être été une sorte d’ambassade pour les visiteurs ou les ambassadeurs de la mégapole de Teotihuacan , à plus de 1 000 kilomètres.

L’avant-poste apparemment pacifique peut avoir représenté une période de coopération entre Tikal , dans ce qui est aujourd’hui le Guatemala, et Teotihucan, qui est près de la ville actuelle de Mexico. Un siècle environ après la construction de la structure, des envahisseurs – probablement de Teotihuacan – prendraient le contrôle de Tikal.

La cour fermée et la pyramide à marches d’escalier ressemblent à une version miniature d’une structure appelée La Ciudadela, ou La Citadelle, à Teotihuacan. Cette citadelle contenait un temple connu sous le nom de pyramide du serpent à plumes et une cour de 38 acres (15,2 hectares) suffisamment grande pour accueillir 100 000 personnes. La version plus petite de la ville maya de Tikal a non seulement la même disposition, mais elle a également la même orientation et regorge d’artefacts liés à Teotihuacan, y compris une tombe de style Teotihuacan.

« Cela signifie qu’il y a une très longue occupation des personnes associées à Teotihuacan » à Tikal, a déclaré le chef des fouilles Edwin Román Ramírez, archéologue à la Fondation pour le patrimoine culturel et naturel maya (PACUNAM) qui a annoncé la découverte. lors d’une conférence de presse le 8 avril .

Connexions anciennes

Tikal était un Maya ville qui a peut-être abrité des dizaines de milliers de personnes à son apogée pendant la période classique maya entre environ 250 après JC et 900 après JC. Après une série de dirigeants locaux, la ville a été conquise en 378 après JC par un général nommé Siyah K’ak . Dans les sculptures sur pierre, le général est représenté comme servant un chef représenté par un lance-lance et un hibou, une sculpture également trouvée à Teotihuacan. Cette connexion avait amené de nombreux archéologues à croire que les conquérants étrangers venaient de Teotihuacan.

Mais la relation entre les deux villes n’a probablement pas commencé là. Plus de 100 000 personnes ont peut-être vécu à Teotihuacan à son apogée dans la première moitié du premier siècle de notre ère, et son influence culturelle semble avoir eu une portée considérable. L’art et les artefacts de style Teotihuacan ont longtemps été trouvés dans des fouilles au Guatemala, a déclaré Román Ramírez à 45Secondes.fr.

Román Ramírez et son équipe ont d’abord repéré la nouvelle structure de la pyramide et de la cour lors d’une enquête lidar en 2019. Lidar (ou détection et télémétrie de la lumière) utilise des faisceaux laser tirés d’un avion pour cartographier avec précision la topographie ci-dessous. Tikal est dans une forêt tropicale, donc les monticules contenant de vieilles ruines sont faciles à manquer; lidar efface pratiquement la végétation pour mettre en évidence toutes les formes qui nécessitent une enquête plus approfondie.

Quatre mois de fouilles ont révélé une structure construite en six étapes différentes. Les chercheurs ne savent pas encore grand-chose de la première étape de la construction, mais la deuxième étape datait d’environ 250 après JC et rappelait l’architecture trouvée dans le centre du Mexique. La troisième étape, construite peu de temps après, a commencé à ressembler à la Citadelle de Teotihuacan. La pyramide et la cour étaient même orientées à 13 degrés à l’est du nord vrai, très semblable aux structures cérémonielles de Teotihuacan, qui étaient situées à 15 degrés à l’est du nord vrai.

Une diapositive de PACUNAM comparant la Citadelle de Teotihuacan (à gauche) à la forme de la nouvelle structure de Tikal. (Crédit d’image: Iniciativa PACUNAM LiDAR / Thomas Garrison Dibujo: Beltrán)

À ce stade, les chercheurs ont trouvé une tombe. Ils ne savent pas encore grand-chose de la personne dont les restes ont été enterrés à l’intérieur, mais le défunt avait été recouvert d’une fine couche de céramique brisée et entouré de pointes de fléchettes d’obsidienne verte utilisées par les guerriers de Teotihuacan. Seules six sépultures similaires ont été retrouvées à Tikal, a déclaré Román Ramírez, et l’analyse chimique de l’un des squelettes de ces sépultures a révélé que la personne avait grandi dans le centre du Mexique.

Curieusement, la pyramide du serpent à plumes dans la citadelle de Teotihuacan abrite un charnier de plus de 200 personnes, probablement des captifs, qui ont également été enterrés avec des pointes de fléchettes et des éclats de céramique.

« Nous ne savons pas si l’enterrement que nous avons trouvé est une personne locale ou quelqu’un d’autre, ou s’il était captif », a déclaré Román Ramírez, mais les chercheurs sont en train d’étudier les os.

Échange culturel

Les phases de construction ultérieures ont également montré des preuves de rituels mystérieux, notamment des milliers de pièces de céramique, des porte-encens utilisés dans les cérémonies de Teotihuacan et des œuvres d’art représentant la divinité de la pluie de Teotihuacan. Les porte-encens semblent être fabriqués à partir d’un mélange de matériaux locaux et étrangers, ce qui suggère que quelqu’un familier avec l’art de Teotihuacan les fabriquait à Tikal, a déclaré Román Ramírez.

Les chercheurs ont trouvé quelques autres indices autour de Tikal selon lesquels des Teotihuacans ou des personnes qui avaient adopté la culture Teotihuacan vivaient dans la ville maya. Par exemple, il y a un complexe résidentiel que la ville a construit avec un sol recouvert de stuc, un style d’architecture Teotihuacan. La même architecture est vue à la citadelle miniature de Tikal.

Les chercheurs prévoient de passer quatre mois de plus à fouiller la citadelle de Tikal cette année et prolongeront les fouilles jusqu’en 2022 s’il y a plus à trouver. La recherche révèle à quel point il y avait un lien entre les villes d’Amérique centrale à cette période, a déclaré Román Ramírez.

« Ce qui est intéressant et important pour nous, c’est de montrer à quel point Tikal était une ville très multiculturelle », a-t-il déclaré.

