« Copenhagen Cowboy », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

La première saison de « Copenhagen Cowboy », série netflix Créé par Nicolas Winding Refn, il n’est sorti que le 5 janvier 2023, mais les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming et des productions à suspense demandent déjà un deuxième opus.

La fiction en six épisodes raconte l’histoire d’un jeune renégat énigmatique nommé Miu qui cherche son ennemi juré, Rakel, après avoir consacré sa vie à une organisation inconnue pendant des années.

Il cherche la vengeance et la justice pour son ennemi juré alors qu’il navigue dans le monde criminel inquiétant de Copenhague à travers une odyssée naturelle et surnaturelle. De plus, il analyse son passé et les liens entre elle et son ennemi juré. Ensuite, Y aura-t-il une deuxième saison deCowboy de Copenhague” ?

« COPENHAGEN COWBOY », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série écrit par Sara Isabella Jonsson, Juana Algren et Mona Masri, cependant, comme on le voit dans le dernier chapitre, il est possible que l’histoire de Miu se poursuive dans un nouveau lot d’épisodes.

De plus, lors d’une conversation avec Cineuropa.org, Winding Refn a exprimé son intérêt à prolonger l’histoire. « Nous avons écrit un traitement, alors voyons. ça ne me dérangerait pas du touta-t-il dit à propos de son premier travail en danois depuis le film Pusher 3 de 2005.

De plus, dans une interview avec Deadline, le réalisateur, scénariste et producteur danois a révélé qu’il espère faire un film « l’année prochaine », donc si une deuxième saison de « Cowboy de Copenhaguepeut ne pas arriver dès que les téléspectateurs s’y attendent.

À la fin de la première saison de « Copenhagen Cowboy », Miu découvre la vérité derrière l’histoire de Mère Hulda, tandis qu’une présence menaçante se prépare à détruire tout ce pour quoi elle a travaillé. La dernière scène laisse quelques questions qui pourraient être résolues dans un deuxième volet.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixun service de streaming qui prend généralement au moins quatre semaines pour évaluer la réaction de ses abonnés et, sur la base de ces chiffres, décider de renouveler ou d’annuler une série.