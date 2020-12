Copeaux de tissus et organoïdes: SpaceX lance beaucoup de science dans l’espace pour la NASA dimanche

CAP CANAVERAL, Floride – Le prochain lancement de ravitaillement SpaceX au Station spatiale internationale , prévue pour dimanche 6 décembre, transportera une foule de matériel scientifique aux astronautes vivant et travaillant sur le laboratoire en orbite.

Le vol robotique, appelé CRS-21, marque la 21e mission pour SpaceX dans le cadre de son contrat de services de réapprovisionnement de fret commercial avec la NASA. Le lancement est prévu dimanche à 11 h 17 HNE (16 h 17 GMT) depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, et vous pouvez regarder l’action en direct ici sur 45secondes.fr , gracieuseté de la NASA. Vous pouvez également regarder directement via Télévision de la NASA ou SpaceX .

SpaceX avait initialement pour objectif de lancer la mission cargo CRS-21 pour la NASA samedi 5 décembre, mais le mauvais temps a entraîné un retard. « En raison du mauvais temps dans la zone de récupération pour la tentative d’aujourd’hui, qui vise désormais le dimanche 6 décembre à 11 h 17 HNE pour le lancement du CRS-21 », a écrit SpaceX dans une mise à jour tôt samedi matin. SpaceX prévoit de récupérer le booster Falcon 9 de la mission pour une réutilisation ultérieure.

La capsule cargo Dragon améliorée qui sera lancée au sommet d’un SpaceX vétéran Fusée Falcon 9 est rempli de 6400 livres. (2 903 kilogrammes) de fournitures et de recherches scientifiques. Le matériel de recherche soutiendra une variété d’expériences dans les sciences de la vie, la médecine régénérative et de nombreux autres domaines.

Le vol de samedi marquera la première fois que le vaisseau spatial Dragon amélioré de SpaceX transportera du fret. (Jusqu’à présent, la variante avancée du Dragon ne transportait que des astronautes.) Le véhicule est une version modifiée du Vaisseau spatial Crew Dragon qui ne dispose pas des systèmes nécessaires aux missions humaines, tels que les sièges, les commandes du cockpit et un système de survie, ainsi que les propulseurs SuperDraco qui fournissent un système d’évacuation d’urgence spécial qui n’est utilisé qu’en cas de problème lors du lancement.

Ce nouveau dragon permet à plus de science de monter vers le ciel. Costello a expliqué que l’intérieur de Dragon peut désormais prendre en charge des charges utiles plus puissantes, ce qui est un énorme avantage pour les sciences de la vie car il permet plus de stockage frigorifique et d’autres types d’enquêtes. Il permet également à l’équipage de stocker certaines des charges utiles alimentées à bord du Dragon pendant que l’engin est en orbite.

Copeaux de tissu

Plusieurs des charges utiles de Dragon comportent un matériel unique appelé puce de tissu. Les cellules et les tissus humains se développent sur l’échafaudage de la puce, créant une structure 3D en microgravité que les chercheurs peuvent observer pour en savoir plus sur le fonctionnement des processus fondamentaux dans l’espace, y compris le vieillissement et la perte osseuse et musculaire.

L’une de ces enquêtes, menée par l’Université de Floride, étudiera comment atrophie musculaire dans l’espace . Seize échantillons de muscle squelettique seront envoyés à la station spatiale, où les faisceaux de tissu musculaire seront observés en microgravité. La moitié des échantillons musculaires ont été donnés par des individus plus jeunes et actifs, tandis que l’autre moitié provient de volontaires plus âgés et plus sédentaires.

La moitié des échantillons de chaque groupe seront soumis à des stimuli électriques pour voir comment les muscles se contractent en l’absence de gravité. Les chercheurs utiliseront cette expérience comme point de départ pour de futures recherches qui finiront par tester des thérapies pour voir si la dégradation musculaire peut être évitée.

Votre cerveau en microgravité

Une autre charge utile examinera organoïdes du cerveau créé à l’aide de la technologie des cellules souches. Cette enquête vise à comprendre comment la microgravité affecte la survie et la fonction des cellules cérébrales, ce qui pourrait conduire à des progrès dans les traitements de l’autisme et de la maladie d’Alzheimer, ont déclaré des chercheurs.

« Les voyages dans l’espace imitent les effets du vieillissement que nous voyons sur Terre, seulement dans un laps de temps beaucoup plus court, ce qui facilite l’examen des processus en cours », a déclaré Bill McLamb, scientifique en chef de la société Space Tango, basée au Kentucky, à Space. com. « C’est difficile d’étudier cerveaux humains dans l’espace, c’est pourquoi ces types d’expériences sont si bénéfiques. «

L’enquête prendra des cellules souches et les convertira en cellules cérébrales qui formeront des structures tridimensionnelles appelées organoïdes cérébraux. Stockés dans un conteneur spécial appelé puits, ces types de mini-organes sont capables d’imiter à la fois la variété cellulaire et la fonction du cerveau humain en développement.

Ce type de recherche pourrait aider la NASA et ses partenaires à se préparer à des missions avec équipage vers des destinations lointaines telles que Mars , qui exposera les astronautes aux rigueurs de l’espace pendant de longues périodes, et aidera également à lutter contre les maladies dégénératives du cerveau ici sur Terre, ont déclaré des chercheurs.

Cellules cardiaques

Une équipe de chercheurs de l’Université de Stanford examinera comment les tissus cardiaques modifiés se comportent en microgravité. le Enquête Cardinal Heart enverra des échantillons de tissus constitués de cardiomyocytes, de cellules endothéliales et de fibroblastes cardiaques pour étudier comment les changements de gravité affectent le cœur au niveau cellulaire.

Les chercheurs savent que la microgravité provoque des changements dans la charge de travail et la forme du cœur humain, mais on ne sait toujours pas si ces changements pourraient devenir permanents si une personne vivait pendant de longues périodes dans l’espace.

Les faisceaux de tissus du projet seront apposés sur des puces de tissu. Les résultats de l’expérience pourraient aider à identifier de nouveaux traitements et à soutenir le développement de mesures de dépistage pour prédire le risque cardiovasculaire avant le vol spatial, ont déclaré les membres de l’équipe. Les examens de suivi comprendront des thérapies qui pourraient traiter les maladies cardiaques.

Réponses immunitaires dans l’espace

le HemoCue l’enquête examinera comment les globules blancs réagissent dans l’espace. Ici sur Terre, les médecins utilisent le nombre total de globules blancs, ainsi que les différents types observés, pour diagnostiquer la maladie. HemoCue lancera un nouveau type de technologie qui permettra aux utilisateurs de faire des comptages de globules blancs en orbite.

L’objectif est de tester le fonctionnement de l’appareil en microgravité. S’il est efficace, il pourrait être un outil précieux dans le kit médical d’un astronaute, ont déclaré les chercheurs.

Une autre charge utile appelée Micro-14 regarde comment la levure, en particulier Candida albicans, répond à l’environnement spatial. C. albicans est un pathogène opportuniste, capable de provoquer des maladies graves, voire mortelles, chez les hôtes immunodéprimés. Micro-14 évaluera comment la levure répond à la microgravité, en recherchant des changements aux niveaux cellulaire et moléculaire.

Étant donné que les astronautes peuvent devenir immunodéprimés pendant les vols spatiaux, les chercheurs s’intéressent particulièrement à la meilleure façon de prédire les risques pour la santé de cet organisme. Des recherches antérieures ont montré que de nombreux microbes présentent une virulence accrue dans un environnement de microgravité, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires sur ce pathogène particulier.

Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, dans le sud de la Californie, dirige un projet qui prélèvera des échantillons sur écouvillon à divers endroits de la station pour examiner le relation entre les bactéries et leurs métabolites (produits chimiques produits par la croissance bactérienne). Le projet aidera les chercheurs à mieux comprendre la distribution des microbes et des métabolites dans des environnements fermés et comment cette distribution affecte la santé humaine. La recherche pourrait aider les administrateurs d’hôpitaux et de maisons de retraite, où les résidents sont souvent immunodéprimés.

Falcon vole à nouveau

Le lancement de dimanche marque le 101e vol de la fusée Falcon 9 à deux étages de SpaceX. Le décollage devrait comporter un premier étage vétéran du Falcon 9, désigné B1058, qui a déjà trois vols à son actif. Ce grand voyageur a déjà lancé SpaceX’s Mission Démo-2 , qui a envoyé deux astronautes de la NASA à la station spatiale l’été dernier, ainsi qu’un satellite de communication pour l’armée sud-coréenne et un lot de la société Satellites Starlink .

Voler des boosters précédemment pilotés est devenu courant pour SpaceX, car la société continue de prouver la fiabilité du Falcon 9. En fait, CRS-21 marque le 24e vol de 2020 pour SpaceX, la majorité de ces missions ayant volé sur des fusées vétérans plutôt que sur de toutes nouvelles.

À ce jour, SpaceX a réussi 67 fois à décrocher ses boosters de premier étage. Maintenant que la société dispose de deux plates-formes d’atterrissage de drones pleinement opérationnelles – «Bien sûr, je t’aime toujours» et «Lisez simplement les instructions» – en Floride, elle est en mesure de lancer (et d’atterrir) plus de fusées. « Bien sûr que je t’aime toujours » est déjà dans la zone de récupération en attendant son tour pour attraper B1058 quand il revient sur Terre peu de temps après le décollage.

La météo était une préoccupation pour SpaceX avant le week-end. Les prévisions prévoyaient des conditions météorologiques incertaines pour une tentative de lancement samedi, le 45e escadron météorologique prévoyant une probabilité de 50% Conditions favorables pour le décollage. Les principales préoccupations étaient les nuages ​​épais et les cumulus. La tentative de sauvegarde de dimanche semble bien meilleure, les prévisions s’améliorant à 70% ce jour-là.

Si tout se passe comme prévu, le Dragon arrivera à la station et accostera au port orienté vers l’espace du module Harmony un peu plus de 24 heures après son décollage.

Note de l’éditeur: Cette histoire a été mise à jour à 8 h 22 HNE pour inclure le retard de lancement de SpaceX au dimanche 6 décembre en raison du mauvais temps.

