COP26 : les points de non-retour du changement climatique tiennent les scientifiques sur leurs gardes – Tout ce que vous devez savoir

Les dirigeants se rendent peut-être au sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow dans le but de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, mais ce n’est pas ce qui empêche les scientifiques de rester éveillés la nuit.

Le véritable scénario de catastrophe commence par le déclenchement de fils-pièges climatiques invisibles appelés points de basculement.

« Les points de basculement climatiques sont un risque qui change la donne – une menace existentielle – et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les éviter », a déclaré Tim Lenton, directeur du Global Systems Institute de l’Université d’Exeter.

Qu’est-ce qu’un point de basculement ?

Quiconque s’est adossé à une chaise en équilibre sur deux pieds sait qu’il existe un seuil au-delà duquel vous vous écrasez irrévocablement sur le sol.

Ce portail entre deux états stables – dans ce cas, une chaise droite par rapport à une chaise renversée – est un point de basculement, et le système climatique complexe et imbriqué de la Terre en regorge.

Ces seuils de température ont des impacts potentiellement étendus.

Si les températures augmentent suffisamment pour faire fondre les calottes glaciaires au-dessus du Groenland et de l’Antarctique occidental, cela pourrait soulever les océans de plus d’une douzaine de mètres (40 pieds).

La forêt tropicale amazonienne, dont nous dépendons pour absorber la pollution par le carbone, pourrait se transformer en savane.

Ou un sous-sol peu profond connu sous le nom de pergélisol – principalement en Sibérie – contenant à peine deux fois la quantité de gaz à effet de serre déjà dans l’atmosphère pourrait voir ces émissions nocives s’infiltrer dans l’air.

« Nous avons déjà vu un certain nombre de points de basculement dans les récifs coralliens et les systèmes polaires, et d’autres sont probables à court terme », a déclaré le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU dans un projet de rapport sur les impacts climatiques, attendu en février. , obtenu par l’AFP.

Dans la plupart des cas, inverser les changements enclenchés serait hors de portée de l’humanité pendant de nombreuses générations, voire des millénaires.

Pourquoi si effrayant ?

L’un des premiers scientifiques à avoir percé le secret des points de non-retour s’est souvenu avoir soudainement compris il y a 15 ans pourquoi ils étaient si inquiétants.

« C’était un ‘Oh merde !’ moment », a déclaré à l’AFP Hans Joachim Schellnhuber, directeur fondateur du Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK).

« Les machines planétaires – le système de mousson, la circulation océanique, le courant-jet, les grands écosystèmes – regorgent de systèmes non linéaires », a-t-il déclaré, faisant référence au potentiel de changement brusque et dramatique.

« Cela signifie que vous avez tellement de points de non-retour. »

En Antarctique, plus de la moitié des plates-formes de glace qui empêchent les glaciers – certains plus grands que l’Angleterre et l’Écosse réunis – de glisser dans l’océan et d’élever le niveau de la mer risquent de s’effondrer en raison du changement climatique.

« C’est comme déboucher une bouteille, et nous les débouchons une par une », a déclaré Schellnhuber.

Les points de basculement terrestres ont des seuils de température différents. Les scientifiques savent que ces fils de déclenchement sont là, mais pas exactement où ils se trouvent.

Encore plus troublant est la facilité avec laquelle nos efforts déjà laborieux pour éliminer la pollution par le carbone pourraient être dépassés par les changements que nous mettons en œuvre.

Si le dégel du pergélisol restitue autant de CO2 que l’humanité cesse d’émettre, nous nous retrouvons à mener une guerre sur deux fronts : en plus de lutter pour réduire nos propres émissions, nous devrons faire face à celles générées par la planète elle-même.

Combien y en a-t-il?

Les scientifiques comptent environ 15 points de basculement importants dans le système climatique de la planète. Certains sont régionaux, d’autres mondiaux, tous sont interconnectés.

Les moins résistants au réchauffement climatique et les plus proches du point de non-retour sont les récifs coralliens tropicaux, les calottes glaciaires de l’Antarctique occidental et du Groenland, les glaciers alpins, la banquise estivale arctique et la forêt amazonienne.

Les parties du système climatique les plus résistantes à la hausse des températures comprennent les courants mondiaux qui redistribuent la chaleur dans les océans, le courant-jet arctique, la mousson indienne, El Ninos dans le Pacifique et la désertification au Sahel.

Alors que le pergélisol n’a probablement pas un seul fil-piège de température, le GIEC estime qu’il libérera des dizaines de milliards de tonnes de CO2 pour chaque degré supplémentaire de réchauffement climatique.

Le dernier obstacle serait la calotte glaciaire de l’Antarctique de l’Est, qui détient 56 mètres d’élévation du niveau de la mer.

Pourquoi entendons-nous parler d’eux maintenant?

Le méga-rapport le plus récent du GIEC est le premier à donner des points de basculement plus qu’une simple mention.

« Des réponses brusques et des points de basculement du système climatique… ne peuvent être exclus », prévient maintenant l’organe consultatif de l’ONU sur la science du climat.

Alors que les scientifiques sont depuis longtemps conscients du danger que représentent les points de basculement, une partie du problème réside dans l’incapacité des modèles climatiques – qui sont conçus pour suivre les changements graduels et linéaires – à anticiper le moment ou l’impact des chocs brusques.

« Ce n’est pas parce que les points de basculement sont difficiles à prévoir qu’ils peuvent être ignorés », a déclaré Lenton.

Quel est l’effet d’entraînement ?

Une nouvelle vague de recherche se concentre sur la façon dont les changements soudains déclenchés par les points de basculement se répercutent sur le système climatique, entraînant d’éventuelles réactions en chaîne.

L’accélération de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland, par exemple, ralentit presque certainement la bande transporteuse des courants océaniques connue sous le nom de circulation méridienne de retournement de l’Atlantique (AMOC).

Ceci, à son tour, pourrait pousser la ceinture des pluies tropicales de la Terre vers le sud et affaiblir les moussons africaines et asiatiques, dont dépendent des centaines de millions de personnes pour les cultures pluviales.

Les scientifiques ne peuvent exclure la possibilité que l’AMOC s’arrête complètement, comme il l’a fait par le passé. Si cela se produisait, les hivers européens deviendraient beaucoup plus rigoureux et le niveau de la mer dans le bassin de l’Atlantique Nord pourrait augmenter considérablement.

Il existe des dizaines d’autres façons dont les facettes du système climatique sont entrelacées.

Qu’est-ce qu’une « terre chaude » ?

Le passé de la Terre nous dit que la poursuite des émissions de gaz à effet de serre « pourrait faire basculer le climat mondial dans un état chaud permanent », selon le récent rapport du GIEC.

Considérez-le comme le point de basculement ultime : « la Terre chaude ».

La dernière fois que les concentrations atmosphériques de CO2 correspondaient aux niveaux actuels, il y a environ trois millions d’années, les températures étaient d’au moins 3 °C de plus et le niveau de la mer de cinq à 25 mètres plus haut.

Une combinaison de plus de pollution par le carbone et d’émissions du pergélisol et des forêts mourantes « pourrait nous mettre sur une telle trajectoire dans un peu plus d’un siècle », a déclaré Jan Zalasiewicz, professeur de paléo-biologie à l’Université de Leicester.

Johan Rockstrom, directeur du PIK, a déclaré qu’un plafond de 2C sur le réchauffement n’était « pas un choix social ou économique, c’est en fait une frontière planétaire ».

« Le moment où le système Terre passe de l’auto-refroidissement – ce qu’il est toujours – à l’auto-échauffement, c’est le moment où nous perdons le contrôle », a-t-il déclaré à l’AFP.

Quels sont les risques économiques ?

Les points de non-retour ne sont actuellement pas pris en compte lors de l’évaluation des risques économiques associés au changement climatique, mais les experts soutiennent qu’ils devraient l’être.

L’économiste de l’Université de New York, Gernot Wagner, a calculé plus tôt cette année le coût potentiel pour la société des principaux points de basculement planétaires.

Une fois le potentiel de mauvaises surprises de la Terre pris en compte, les dommages en dollars pour la santé et l’environnement causés par chaque tonne de CO2 émise aujourd’hui – connu sous le nom de coût social du carbone – augmenteraient d’au moins un quart, a-t-il constaté.

En d’autres termes, plus le risque est grand, plus le coût est élevé.

Des doublures argentées?

Mais il y a aussi un potentiel de changement positif.

Tout comme l’élan social a contribué à stimuler des transitions rapides – la fin de l’esclavage, le démantèlement de l’apartheid en Afrique du Sud, ou la poussée pour légaliser le mariage homosexuel aux États-Unis, par exemple – il pourrait en être de même avec le changement climatique.

Des véhicules électriques aux investissements verts en passant par un mouvement mondial de jeunesse dirigé par Greta Thunberg, un crescendo de changement pousse les experts à se demander si le monde est en train de tourner la page en matière de climat.

