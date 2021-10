CoP26, Accord de Paris, Net zéro, capture de carbone : brise le jargon du changement climatique

Les dirigeants mondiaux se réuniront à Glasgow, en Écosse, à partir du 31 octobre pour discuter du changement climatique et de son impact lors de la conférence COP26

Image d’archive de « 1,5 degrés » en néon blanc allumé sur la Tour Eiffel dans la capitale française, alors que la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP21 a eu lieu au Bourget, dans la banlieue de Paris, en 2015. AFP

Le changement climatique ceci et le changement climatique cela… Alors que les dirigeants mondiaux se préparent à se réunir à Glasgow, en Écosse, du 31 octobre au 12 novembre pour le sommet COP26, de nombreux jargons techniques seront utilisés.

Afin de vous faciliter la tâche et de vous donner l’impression d’être un expert, voici quelques-uns des mots et expressions clés qui seront utilisés.

COP26

Tout d’abord, commençons par le nom du sommet lui-même.

Il s’agit de la 26e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. La réunion réunira des dirigeants mondiaux, des scientifiques, des ONG et des militants pour faire avancer la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.

Plus de 120 dirigeants mondiaux sont attendus, avec plus de 25 000 délégués de 197 pays, au plus grand événement diplomatique sur le sol britannique depuis la Seconde Guerre mondiale.

Accord de Paris

Signé en 2015, il s’agit d’un traité international qui engage 195 pays signataires à atteindre les objectifs climatiques. L’objectif principal de l’accord de Paris est de limiter le chauffage mondial à «bien en dessous» de deux degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, tout en «poursuivant les efforts» pour rester dans le seuil inférieur et plus sûr de 1,5 degré Celsius. L’accord veut également que les pays signataires atteignent zéro émission nette d’ici 2050.

protocole de Kyoto

Le Protocole de Kyoto a été adopté le 11 décembre 1997, mais en raison d’un processus de ratification complexe, il est entré en vigueur le 16 février 2005. Actuellement, il y a 192 parties au Protocole de Kyoto. Le Protocole de Kyoto opérationnalise la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en engageant les pays industrialisés et les économies en transition à limiter et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) conformément aux objectifs individuels convenus. Le Protocole de Kyoto ne lie que les pays développés et leur impose un fardeau plus lourd en vertu du principe de « responsabilité commune mais différenciée et de capacités respectives », car il reconnaît qu’ils sont en grande partie responsables des niveaux élevés actuels d’émissions de GES dans l’atmosphère.

1,5 degré Celsius

Quel est le problème avec ce 1,5 degré Celsius?

Il s’agissait d’un objectif fixé par l’Accord de Paris pour limiter l’augmentation moyenne de la température mondiale à 1,5 C au-dessus des niveaux préindustriels.

Ces objectifs de température trouvent leur origine dans les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Le maintien d’une augmentation de 1,5 degré Celsius ou moins signifie un impact plus doux sur les écosystèmes et la biodiversité, ainsi que moins d’événements météorologiques extrêmes.

Les émissions de gaz à effet de serre

Aucun discours sur le changement climatique ne peut être complet sans mentionner les émissions de gaz à effet de serre. Fondamentalement, ce sont des gaz qui piègent la chaleur dans l’atmosphère terrestre. L’émission de gaz à effet de serre la plus courante est le dioxyde de carbone, qui est principalement émis par l’activité humaine.

Zéro émission nette

Cela signifie éliminer autant de gaz à effet de serre de l’atmosphère que ce qui est émis, de sorte que la quantité nette ajoutée est de zéro.

Pour ce faire, les pays et les peuples essaient de planter plus d’arbres ou de restaurer des prairies pour absorber le dioxyde de carbone (CO2). Des dizaines de pays se sont déjà engagés à atteindre le zéro net d’ici le milieu du siècle et il y a une pression énorme sur les pays qui ne l’ont pas encore fait d’ici la COP26.

Captage du carbone

La façon simple d’expliquer cela est tout processus utilisé pour capturer le dioxyde de carbone avant qu’il ne pénètre dans l’atmosphère. Une nouvelle technologie est créée pour aspirer littéralement le carbone de l’air.

Énergie propre

L’énergie propre est une énergie qui provient de sources naturelles ou de processus qui se renouvellent en permanence. L’énergie éolienne et solaire sont les meilleurs exemples d’énergie propre ou renouvelable.

Adaptation

Cela fait référence à la façon dont les humains peuvent changer leur vie pour mieux faire face aux impacts du changement climatique. Ceux-ci pourraient inclure la construction de systèmes d’alerte précoce pour les inondations ou de barrières pour se défendre contre l’élévation du niveau de la mer. Dans certains endroits où les précipitations diminuent, la plantation de variétés de cultures résistantes à la sécheresse peut aider à garantir que les communautés ont suffisamment de nourriture à manger.

Atténuation

L’atténuation, comme le mot l’indique, consiste à savoir comment les humains peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre ou les éliminer de l’atmosphère.

Des exemples d’atténuation seraient le passage du charbon et du gaz à des sources telles que l’énergie éolienne ou solaire ou le choix des transports publics plutôt que les déplacements en véhicule privé ou même l’expansion de la couverture forestière.

Financement climatique

En 2009, lors de la COP de Copenhague, il a été promis aux pays en développement qu’ils recevraient au moins 100 milliards de dollars par an en financement climatique à partir de 2020, des secteurs public et privé. Mais l’objectif de 2020 n’a pas été atteint, et combler l’écart est une priorité pour les pourparlers de Glasgow.

Les pays en développement, en particulier ceux des pays du Sud, qui sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique, soutiennent que les pays industrialisés sont historiquement plus responsables du changement climatique et doivent faire davantage pour financer les changements afin d’aider les pays en développement à s’adapter.

Avec les contributions des agences

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂